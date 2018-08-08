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Pınar Soykan "Yıkılmam" ile iddialı geliyor

Pınar Soykan yapımcılığını da üstlendiği yeni single’ını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, “Yıkılmam” adlı çalışmayı 7 Ağustos ‘da müzik severlerin karşına çıkaracak.

Pınar Soykan "Yıkılmam" ile iddialı geliyor

Pınar Soykan yapımcılığını da üstlendiği yeni single’ını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, “Yıkılmam” adlı çalışmayı 7 Ağustos ‘da müzik severlerin karşına çıkaracak.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:26
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Pınar Soykan "Yıkılmam" ile iddialı geliyor

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Pınar Soykan’ın Söz ve Müziği Kerem Güneş ait olan , Aranjesini : Toylan Kaya, Single yönetmenliğini ise Bilal Yalçın yaptığı yeni single “Yıkılmam" kendi firması Soykan Prodüksiyon’dan ağustos ayında müzikseverlerle buluşturacak.

KLİP 18 SAAT ‘DE 40 KİŞİLİK EKİP İLE ÇEKİLDİ

“Yıkılmam “ klib’i On Sekiz ( 18 )  saat’de üsküdar da yeni teknikler kullanılarak çeklidi. Klip’de Pınar Soykan giderli bir kadını canlandırdı. Alev dansları ve davul showları ile rengarenk bir klip oldu. Kırk kişilik bir ekip ve üç kamera ile değişik tekniklerle çekildi. 

"Yeni parçam  müzik dünyasına damga vuracak” diyen Pınar Soykan, şarkısını müzikseverlerden önce sanat dünyasından yakın dostlarına dinletti ve çok olumlu yorumlar aldı.

“Seçtiğim şarkıya çok özen gösterdim. Dinleyen sanatçı dostlarım da şarkıya bayıldıklarını söyledi. Ekibimle birlikte büyük titizlikle çalıştık, harika bir single hazırladık. İnşallah halkımız da bu çabamızı takdir eder.”

HERKESİN GÖZÜ BENDE OLACAK

Yeni single’ıyla birlikte imajını da değiştiren Soykan, “Yeni imajım ve şarkımla müzik dünyasında herkesin gözü benim üzerimde olacak” diyor.

HABER: DİLEK KÖROĞLU

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Anahtar Kelimeler:
Pınar SoykanYıkılmam
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