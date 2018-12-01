Pınar Çubukçu’dan bir şarkı daha

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU



Ünlü isimlerin vokal koçu Pınar Çubukçu, ilk single’ı “Kağıt Kesiği” ile büyük beğeni topladı. Listelere üst sıralardan giriş yapan Çubukçu, şimdi ikinci şarkısı “Aklımı Oynatıcam” ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Ajda Pekkan, Emel Sayın, Hülya Avşar, Gülben Ergen, Ata Demirer, Ayşe Hatun Önal, Geveze gibi ünlü isimlere vokal koçluğu ve geri vokal yapan Pınar Çubukçu, yılların tecrübesinin ardından kendi şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya karar verdi, hazırladığı single’la da listelere iddialı bir giriş yaptı. Müzik dünyasında besteci ve keman sanatçısı kimlikleriyle de adından söz ettiren Çubukçu’nun söz ve müziği kendisine ait “Kağıt Kesiği” adlı ilk single’ı büyük beğeni topladı.



YENİ ŞARKI ‘AKLIMI OYNATICAM’



Düzenlemesini Şahin Kurnaz'ın yaptığı “Kağıt Kesiği”, müzik listelerinde üst sıralara tırmanırken radyolarda da en çok istek alan parçalar arasına girdi. Duygusal şarkıya Mert İbrahim Gider tarafından çekilen klibin de çok beğenildiğini söyleyen Pınar Çubukçu şimdilerde ikinci single’ının heyecanını yaşıyor.



ÇOK YAKINDA ÇIKACAK



Sanatçı, “Aklımı Oynatıcam” adlı yeni şarkısını çok yakında dinleyicileriyle buluşturacak: Kağıt Kesiği’nin gördüğü ilgi beni çok mutlu etti...Youtube yorumlarında çok iddialı övgülerle taçlandırmış dinleyiciler.Haliyle ben de onları daha fazla bekletmek istemedim.Kağıt Kesiği’nin yayına girmesinin hemen ardından çalışmalara başladık ve ‘Aklımı Oynatıcam’ adında çok sevdiğimiz ve yine çok sevileceğine inandığımız bir şarkı hazırladık.Her yeni şarkı yeni bir nefes,yeni bir hayat,yeni bir başlangıç.Bir bebeğin doğumu gibi sancıları var bu sebepten çok mukaddes benim için.Umarım bu şarkıma da Kağıt Kesiği gibi sahip çıkarlar.

Sözü Pınar Çubukçu’ya, bestesi Yılmaz Taner’e ait olan, düzenlemesi ise Şahin Kurnaz’ın imzasını taşıyan “Aklımı Oynatıcam” single’ının Aralık ya da Ocak ayında çıkması planlanıyor.