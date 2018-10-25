Patron teftişte...

Haber: Dilek Köroğlu

Ünlü sanatçı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e tarlasını ziyarete gitti...



Berdan Mardini, yoğun konser maratonuna rağmen Mardin'de, yapımına başladığı gül yağı fabrikasını ve gül tarlasını teftişe gitti. Memleketi Mardin'de binlerce köylüsüne istihdam sağlayacak olan gül yağı fabrikasını ve 200 dönümlük gül tarlasını teftişte bulunan Berdan Mardini, "Memleketimde gençlere istihdam sağlamak işin en güzel tarafı. İnşallah fabrikamızın yapımı seneye kadar bitecek ve güllerimizi ektiğimiz arazimizi genişleteceğiz. 200 dönümlük araziden elde ettiğimiz güllerimizin yağını ise fabrikamız olana kadar kiraladığımız bir tesiste işlenecek. Seneye ise inşallah kendi fabrikamızda güllerimizin yağını çıkartacağız" dedi. Mardini, "Gül yağı fabrikasını bitirdikten sonra dünya markası olma yolunda ilerleyerek kendimize ait parfümümüzü üreteceğiz' diye konuştu. Ünlü sanatçı tarlayı ziyaretinde ise; köylülerin kazanlar içinde yaptığı pekmezden de tatmayı ihmal etmedi.