Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98868
ALTIN
144.087
DOLAR
3.5097
STERLIN
4.5261
EURO
3.9552
Şampiyonlar Ligi'nin 'en'leri
Şampiyonlar Ligi'nin 'en'leri
New Mexico
New Mexico
TÜBİTAK desteğiyle cilt lekelerini yok etti
TÜBİTAK desteğiyle cilt lekelerini yok...
Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok kadınlar ölçtürüyor
Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok...
Bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona giriyor
Bu hafta 4'ü yerli 8...

PARİS’TE TÜRK MODACI

Birçok ünlü ismin kostümlerini hazırlayan başarılı modacı Zülayha Kuru, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivalinde katıldığı davette kırmızı halıda ki şıklığı ile Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

PARİS’TE TÜRK MODACI

Birçok ünlü ismin kostümlerini hazırlayan başarılı modacı Zülayha Kuru, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivalinde katıldığı davette kırmızı halıda ki şıklığı ile Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

02 Haziran 2017 Cuma 14:39
13 Okunma
PARİS’TE TÜRK MODACI

Birçok ünlü ismin kostümlerini hazırlayan başarılı modacı Zülayha Kuru, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivalinde katıldığı davette kırmızı halıda ki şıklığı ile Türkiye’yi başarıyla temsil etti.



 

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 70. Cannes Film Festivali kapsamında ülkemizi temsil eden Türk modacı Züleyha Kuru, festivalin yıldönümü etkinliğine davetli olarak katıldı. Kırmızı halıda zerafeti ve şıklığı ile dikkat çeken Kuru, dünyaca ünlü bloggerlar tarafından beğeni ile bahsedildi. Kuru’nun çalıştığı isimler arasında Rafet El Roman, Öyka Serter, İvana Sert, Derya Uluğ gibi isimler bulunuyor. Ankara’da mağazası olan Züleyha Kuru’nun bir de Nişantaşı’nda ikinci mağazası geçtiğimiz günlerde açılışını yaptı. Aynı zamanda da Paris Rue St Honore’de miri bir butikte koleksiyonu sergileniyor.

Haber: Dilek Köroğlu

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zülayha KuruCannes Film Festivali70. Cannes Film FestivaliParis Rue St Honore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ACUN ILICALI'NIN AŞKI
ACUN ILICALI'NIN AŞKI
Dijital Dünya Bu Yıl 5. Kez En’lerini Seçti!
Dijital Dünya Bu Yıl 5. Kez En’lerini Seçti!
Karıkoca günlüğünde buluştular
Karıkoca günlüğünde buluştular
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR (6)
YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR (6)
Güzel Popçu Nil Çaçan Başarısını dostlarıyla kutladı
Güzel Popçu Nil Çaçan Başarısını dostlarıyla kutladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ