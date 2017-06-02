PARİS’TE TÜRK MODACI

Birçok ünlü ismin kostümlerini hazırlayan başarılı modacı Zülayha Kuru, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivalinde katıldığı davette kırmızı halıda ki şıklığı ile Türkiye’yi başarıyla temsil etti.







Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 70. Cannes Film Festivali kapsamında ülkemizi temsil eden Türk modacı Züleyha Kuru, festivalin yıldönümü etkinliğine davetli olarak katıldı. Kırmızı halıda zerafeti ve şıklığı ile dikkat çeken Kuru, dünyaca ünlü bloggerlar tarafından beğeni ile bahsedildi. Kuru’nun çalıştığı isimler arasında Rafet El Roman, Öyka Serter, İvana Sert, Derya Uluğ gibi isimler bulunuyor. Ankara’da mağazası olan Züleyha Kuru’nun bir de Nişantaşı’nda ikinci mağazası geçtiğimiz günlerde açılışını yaptı. Aynı zamanda da Paris Rue St Honore’de miri bir butikte koleksiyonu sergileniyor.