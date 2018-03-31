Ozan Koçer rüzgarı esiyor!

Yaktım Gemileri adlı Single çalışması ile pop müzik dünyasında yüksek çıkış yaptı. Yeni Single çalışmasında sürpriz bir parça ile müzik dünyasında bomba etkisi yaratacağını söyleyen KOÇER şu sözleri sıraladı. Müzik için Sürekli Kendini yenilemek gerekli. Ekran önünde olan biz müzik insanların örnek emsali olduğumuzu unutmayalım. Benim her sahne çalışmamda beni destekleyen sahnemi izlemeye gelmek için bin bir zahmete katlanan sevenlerim var onların bu sevgilerine layık olmam için sürekli kendimi yenilemek ve renkli projeler ile karşılarında olmak benim borcum diyen; KOÇER 30 Mart Cuma günü İstanbul Cazibe Taksim 'de hiç soluk kesilmeden 31 mart Club ON PRESENTS Almanya 'daki tüm Ozan KOÇER severleri bekliyorum diyerek müjdeyi verdi.

Haber: Dilek Köroğlu