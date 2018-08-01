Ozan Çolakoğlu’nun yeni starı "Fıratcan"

Ünlü müzik adamı Ozan Çolakoğlu’nun yeni keşfi Fıratcan, ilk şarkısı “Gönüllü Sürgün” ile müzikseverlerin karşısında. Pop dünyasının yeni star adayı, müzik yeteneğinin yanı sıra stili ve enerjisiyle de farkını ortaya koyacak.
Müzik dünyasının usta isimleri, popun yeni star adayı Fıratcan için bir araya geldi. Ünlü prodüktör ve aranjör Ozan Çolakoğlu, güçlü melodilerin mimarı Ayla Çelik ve şarkıların usta kalemi Hakkı Yalçın, genç yetenek için el ele verdi, ortaya yıla damga vuracak “Gönüllü Sürgün” single’ı çıktı. Fıratcan’ın müzikal kariyerinin ilk teklisi “Gönüllü Sürgün”, Ozinga Music tarafından müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkıya etkileyici bir de klip çekildi. Yönetmen koltuğunda Anıl Can’ın oturduğu klip, 50 kişilik bir ekiple Dolapdere’deki AutoPlato Stüdyoları’nda 1 günde tamamlandı.
OZAN ÇOLAKOĞLU: HEYECANINDAN ETKİLENDİM
Ozan Çolakoğlu, yeni keşfi Fıratcan’ın müzik yeteneğinin yanı sıra enerjisi ve stiliyle de pop müziğe damga vuracağından emin: “Fıratcan’la 1 yıl önce tanıştık. Müziğe karşı duyduğu heyecandan etkilendim, kendisini çok sevdim ve başarılı buldum. İçimize sinen şarkıyı bulunca stüdyoya girdik, çok güzel bir çalışmaya imza attık. Genç yetenekleri seçerken; öncelikle anlaşabileceğim çalışkan insanlar olup olmadıklarına bakıyorum. Müziği seven, popülarite için değil müzik için müzik yapan kişilerle çalışmayı tercih ediyorum. Fıratcan da böyle bir yetenek. Enerjisi ve stili de dikkat çekici. Yolu açık. Çok başarılı olacağından hiç şüphem yok.”
FIRATCAN: DURMAK YOK TAM GAZ DEVAM
23 yaşındaki yeni star adayı Fıratcan da iddialı bir başlangıç yaptığı müzik dünyasında zirveye ulaşmakta kararlı: “İlk projesinde Ozan Çolakoğlu gibi usta bir isimle çalışmak herkese nasip olmaz. Kendisi, müzik dünyasında benim için 1 numara. Yol göstericim olduğu için çok mutluyum. Birlikte hazırladığımız single’a çok güveniyorum. Şimdiden yeni şarkılar da bakmaya başladım. Durmak istemiyorum, artık tam gaz yola devam edeceğim.”
FIRATCAN "Gönüllü Sürgün"
Yapım: Ozinga Music | DMC
Yapımcı: Ozan Çolakoğlu
Prodüktör: Ozan Çolakoğlu
Söz: Hakkı Yalçın
Beste: Ayla Çelik / Serdar Aslan
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
Kayıt: Can Atayılmaz / Utku Ünsal
Stüdyo: Ozan Çolakoğlu Production
Gitar: Caner Güneysu
Keman: İstanbul Strings
Vokal koçu: Fatih Ertür
Geri vokal: Fatih Ertür / Berna anter
Mix\mastering: Özgür Yurtoğlu
Yönetmen: Anıl Can
Fotoğraf: Yiğit Eren
Kapak tasarım: Emre Erdem
Proje danışmanı: Emel Yalçın
Basın PR: Büşra Bozok
Radyo PR: Emel Yalçın PR Ajansı
Haber : Aziz Karataş
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