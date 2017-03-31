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Orhan Ölmez hayranlarıyla klip çekti

2016’nın son aylarında çıkardığı “ADAM VE KADIN” albümüyle durmak nedir bilmeden müzik hayatına devam eden Orhan Ölmez, yepyeni ve anlamlı bir klip ile sevenleriyle yeniden buluştu

Orhan Ölmez hayranlarıyla klip çekti

2016’nın son aylarında çıkardığı “ADAM VE KADIN” albümüyle durmak nedir bilmeden müzik hayatına devam eden Orhan Ölmez, yepyeni ve anlamlı bir klip ile sevenleriyle yeniden buluştu

31 Mart 2017 Cuma 15:33
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Orhan Ölmez hayranlarıyla klip çekti

7.albümünde yer alan ve albüme adını veren “ADAM VE KADIN” şarkısı;  günlük hayatta kadın erkek ilişkilerinde sorgulanan herşeyi konu alan, ve aslında sorunun nerede olduğunu bulmanıza yardımcı olacak tespitlerle, aşkla, sevgiyle ve sizle dolu bir şarkı…

Sözü ve müziği kendisine ait olan “ADAM VE KADIN” şarkısında güzel sanatçı DEVRİM GÜRENÇ  ile düet yaparak bir ilki yaşayan Orhan Ölmez, farklı bir adım daha atarak bu şarkıyı daha da özel hale getirdi.

Müzik Yönetmenliğini Orhan Ölmez’in yaptığı “ADAM VE KADIN” şarkısının klibinde, kendisini müzik yolculuğunun ilk gününden beri asla yalnız bırakmayan hayranlarını oynatan Orhan Ölmez, klip yönetmenliğini de üstlenerek muhteşem bir klibe imza attı…

ÖLMEZ MÜZİK etiketiyle yayınlanan ADAM VE KADIN şarkısının klibi, Kral Tv ve tüm müzik kanallarında yayında...

Haber: Yağmur Tanyıldız

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Orhan ÖlmezADAM VE KADINÖLMEZ MÜZİKYağmur TanyıldızMüzikAlbüm
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