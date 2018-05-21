Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102519
ALTIN
189.942
DOLAR
4.5836
STERLİN
6.1554
EURO
5.3953
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon'...
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini...
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
“Müzik tutku işidir”
“Müzik tutku işidir”
Nadide Sultan Anne Oldu
Nadide Sultan Anne Oldu

Organizatör Engin Taşkıran'a Anlamlı Ödül

Ünlü organizatör ve menajer Engin Taşkıran, 3. Empati Ödülleri Farkındalık Gecesi’nde ödüle layık görüldü…

Organizatör Engin Taşkıran'a Anlamlı Ödül

Ünlü organizatör ve menajer Engin Taşkıran, 3. Empati Ödülleri Farkındalık Gecesi’nde ödüle layık görüldü…

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:41
0 Okunma
Organizatör Engin Taşkıran'a Anlamlı Ödül

Dün gece İstanbul Sarıyer’deki Fuat Paşa Yalısı’nda otizm ve down sendromlu özel çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla 3’ncüsü düzenlenen “Empati Ödülleri” töreninde ünlü organizatör Engin Taşkıran da ödüllendirildi.

Bugüne kadar düzenlediği konser organizasyonların yanı sıra, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren menajer ve organizatör Engin Taşkıran, ödülünü oğlu Eralp Taşkıran ile birlikte aldı.

Engin Taşkıran, birçok ünlü ismin ödüllendirildiği gecede ayrıca İvana Sert’in ödülünü de oğluyla birlikte takdim etti.

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Engin Taşkıran3. Empati Ödülleri Farkındalık Gecesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buray’la 19 Mayıs coşkusu
Buray’la 19 Mayıs coşkusu
Ege'den "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Marşı
Ege'den "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Marşı
Ezgi Baylar Arka Sokaklar dizisinden tam not aldı
Ezgi Baylar Arka Sokaklar dizisinden tam not aldı
Murat Edis’e ünlülerden büyük destek
Murat Edis’e ünlülerden büyük destek
Nadide Sultan Anne Oldu
Nadide Sultan Anne Oldu
Kızım için Geldim
Kızım için Geldim
Doğallıktan Yanayım
Doğallıktan Yanayım
Defne Samyeli'nin Eşi Olacak
Defne Samyeli'nin Eşi Olacak
CHP’den Filistin Büyükelçisi’ne dayanışma ziyareti
CHP’den Filistin Büyükelçisi’ne dayanışma ziyareti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ