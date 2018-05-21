Organizatör Engin Taşkıran'a Anlamlı Ödül

Dün gece İstanbul Sarıyer’deki Fuat Paşa Yalısı’nda otizm ve down sendromlu özel çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla 3’ncüsü düzenlenen “Empati Ödülleri” töreninde ünlü organizatör Engin Taşkıran da ödüllendirildi.

Bugüne kadar düzenlediği konser organizasyonların yanı sıra, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren menajer ve organizatör Engin Taşkıran, ödülünü oğlu Eralp Taşkıran ile birlikte aldı.

Engin Taşkıran, birçok ünlü ismin ödüllendirildiği gecede ayrıca İvana Sert’in ödülünü de oğluyla birlikte takdim etti.

Haber: Elif Günay