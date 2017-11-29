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Oktay Baran kimdir?

Zafer Toprak'ın haberi için tıklayınız...

Oktay Baran kimdir?

Zafer Toprak'ın haberi için tıklayınız...

29 Kasım 2017 Çarşamba 13:23
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Oktay Baran kimdir?

1977 yılında Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Merzifon'da tamamladı. Ortaokulda iken başlayan müzik aşkı, müziği O'nun hayatının bir parçası haline getirdi. O yıllarda amatör olarak müziğe başlamasında ise müzik öğretmeninin büyük payı oldu. Liseden sonra girdiği üniversite sınavlarında, birçok bölüm tercih edebilecek olmasına rağmen O, ailesinin de desteğini arkasına alarak müziğe yoğunlaştı. 

Müzik aşkı uğruna İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. Bu süre içerisinde, birçok güzide mekânlarda  sahne almaya başladı. Ünlü isimlerle beraber uzun yıllar aynı sahneyi paylaştı.Söz ve müziği kendisine ait olan eserleriyle daha çok insana hitap etmeye başladı. Zamanla daha çok insan O'nu ve şarkılarını tanımaya başladı.

Oktay Baran, daha iyisini yapabileceğine dair inancı her geçen gün arttı ve bir yandan sahne çalışmalarına devam ederken, bir yandan da beste ve aranje çalışmalarına ağırlık verdi. 

Sahnelerde birçok eseri yorumlarken artık kendi eserlerini de dinleyicileriyle paylaşması gerektiğine inandı.

Bu fikrini aile dostu, ses mühendisi ve müzisyen olan Abdullah Safa SOYDAN ile paylaştı. “Yoruldum” adlı eseri dinleyen SOYDAN, bu eserin büyük kitlelere ulaşması gerektiğini söyleyip, albüme dönüşmesi yolunda ilk adım atıldı. 

“Yoruldum” eseri bu işe gönlünü vermiş birçok müzisyenin inancı ve katkılarıyla büyük bir titizlikle yaklaşık üç yıla yakın bir zamanda tamamlandı.

Oktay Baran’ ın “Yoruldum” adlı eseri  Şile Karacaköy ve civarında   Çetin YAMAN yönetmenliğinde kliplendirilerek  siz değerli sanat severlerin beğenisine sundular.

  

Böylesine kıymetli bir eseri siz müzikseverlerle buluşturmaktan büyük onur duyarız.

Haber: Zafer Toprak

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Oktay Baran
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