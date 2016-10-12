“Oğlan bizim kız bizim” galasına yoğun ilgi

“Oğlan bizim kız bizim” filminin yönetmeni ve senaristi Semra Dündar, çekimler esnasında ilk bebeğine hamileydi. Galadan bir gün önce bebeğini dünyaya getiren Semra Dündar, filminin galası için oyuncularını yalnız bırakmadı. Başrollerini Aras Aydın ve Melis Babadağ’ın paylaştığı “Oğlan bizim kız bizim” filmini, Semra Dündar yazdı ve yönetti. Film, düğün organizatörü Zeynep ile oto tamircisi Barış’ın, komik, eğlenceli, bir o kadar da romantik hikayesini mizahi bir dille anlatıyor.

"Bebeğmizle gelmek istedik"

"Zeten aşkın en eğlenceli hali dedik filmimiz için içinde güzel bir aşk var.Aslında biz galamıza bebeğimiz kucağımızda gelmek istedik diyen çiçeği burnunda anne filmin yönetmeni Semra Dündar, "Bugün bize destek olan galamıza katılan tim dostlarımıza da teşekkir ederiz. Herkese iyi seyirler diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Aşkın en delikanlı hali"

Ekmeğini tatan çıkaran bir oto tamircisi olarak bu filmde sevenlerimin karşısındayım. aşkın en deilkanlı halini oynadım" diyen filmin yakışıklı başrolü Aras Aydın, "Kötü dönemlerden geçen ülkemiz için çok keyifli ve iç açıcı bir film yaptık. İnsanları iyi motive edecek güzel bir romantik komedi. Aynı zamanda içinde çok güzel aktivite ve eğlenceler var. Tam zamanında aranan bir film olduğunu düşünüyorum" dedi

"Samimi bir aşk sizi bekliyor"

Koyu yeşil elbisesi ile bütün zerafetini gecede gösteren filmin diğer başrolü Melis Babadağ, "İnsanların seviği ve keyif aldığı arşivlerinden içleri sıkıldığı zaman çıkartıp izleyebilecekleri bir film odu. Modların yükseleceği keyifli keyifli zamanın geçeceği bir film oldu. Herkese iyi seyirler" ifadelerini kullandı.

Kimler yoktu ki?

Istanbul’daki galaya birçok ünlü isim de katıldı. Osman Sınav, Oğuz Galeli, Bora Gencer, Didem Taslan, Gurur Aydoğan, Başak Güröz, Nilay Cafer, Hüseyin Soysalan, Esra Sönmezer, Süreç Film-Ali Gündoğdu gelen konuklardan bazılarıydı.





Haber: Elif Günay