Neşe Karaböcek fırtınası

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Kadıköy Uzunçayır’da bulunan, İBB 15 Temmuz Şehitleri Konferans ve Spor Salonu’nun gerekleştirmiş olduğu kültürel müzik ve sanat etkinlikleri çerçevesinde geçen akşam düzenlenen Neşe Karaböcek konseri bütün davetlileri büyüleyerek fırtına gibi esti geçti.

Konserin açılış konuşmasını yapan OSSİ MÜZİK’in sahibi ve ünlü radyocu Hakan Eren, program boyunca vokal yaparak orkestraya destek verdi. Neşe Karaböcek yaklaşık 2 saatten fazla süren konser sırasında önce kül rengi ve sonrasında nar çiçeği renginde iki sahne kostümü ile çok şık ve çok zarifti. Programa 1970 lerin en popüler şarkıları ile başlayan Neşe Karaböcek koseri boyunca söylediği şarkılarla seyirciyi sandalyelerinde oynatmayı başardı.

En güzel Neşe karaböcek şarkıları ile tamamlanan konser sonrasında fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen hayranlarının kulis katında izdiham yaratması nedeni ile salon güvenliğince dışarıya çıkartılmak istenmesine karşılık araya giren Hakan Eren tarafından olay yatıştırılarak herkesin tek tek fotoğraf çektirip imza alması sağlandı.