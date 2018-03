Nehir Öztoprak ile sımsıcak bir sohbet

18 Ocak 1991 Isparta doğumlu olan Nehir Öztoprak, ailesinin tek çocuğu. Babası kuyumcu, annesi ise ev hanımı. Ordu Üniversitesi, Ziraat Mühendisliğinden mezun. Yüksek lisansını ise Bahçe Bitkileri üzerine Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yaptı.

Eğitimine Doktora programıyla devam eden Nehir Öztoprak, fiziği, güzel yüzü ile podyumların aranan modelleri arasında yer alacağa benziyor.





Boş zamanlarınızda ne yaparsınız ve hobileriniz nelerdir?

Benim tek hobim uyumak sanırım. Boş zamanım varsa uyumayı tercih ediyorum.



Hangi takımı tutuyorsunuz?

Galatasaraylıyım. Hep tuttum! Her zaman da tutacağım.



Takıntılı olduğunuz markalar var mı? Nerelerden alışveriş yapıyorsunuz?

Giyim konusunda evet var diyebilirim. Yargıcı tarzımı yansıtıyor, Taksim’de birkaç antikacı mağazam var oraları da sık sık ziyaret ediyorum.



Nasıl çocukluk geçirdiniz?

Harika bir çocukluk yaşadım. Ailemin tek çocuğu olarak el üstünde tutuldum ama şımarık olduğumu kimseden duymadım. Çok yaramazdım, çocuklarla araba çizerdik ve bu yüzden de çok şikayet almıştık. Ailemin erkek çocuğu gibiydim.



Sizi tanımlayacak en iyi 3 özellik nelerdir?

Düşünmeden cevap vereyim. Bencil, merhametli ve çok meraklı biriyimdir.



Şu an ki yaptığınız işin dışında hangi mesleği yapmak isterdiniz?

Üç yıl önce böyle bir soru ile karşı karşıya kalmıştım ve ‘’Veterinerlik’’ demiştim. Şu an ikinci üniversitemi okuyorum ve ikinci sınıf ‘’Veterinerlik’’ öğrencisiyim. Aslında benimkisi istek değil, dua ediyorum ve oluyor sanırım.

Lise sınavlarına hazırlanırken askeri lise istemiştim. Nasip olmadı.

Sonra yeterince istememişim demek ki dedim.



10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

Yüksek ziraat mühendisiyim ve eğitimime devam ediyorum. Üniversitemde ders anlatıyor olurum inşaallah...



Spor yapıyor musunuz?

Bu aralar yoğunluktan yapamıyorum. Okul ve işi bir arada idare etmek zor oluyor. İkisi de farklı şehirlerde olunca elimden geldiğince -salona gidemesem de- kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum.



Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nedir? Beyaz yalanlar söylermisiniz?

Bunu yapmayan yoktur sanırım . Ben heryere geç kaldıgım vakit 5 dakikaya ordayım cümlesine bayılıyorum . Günlük telaşenin içersinde bu tarz geçiştirmeler ve gönül almak adına söylenenler dışında söz konusu değil .



Günlük hayatta makyaj yapıyor musunuz?

Arkadaşlarımda hep söyler, benim tarzım sabit, sade takılmayı seviyorum, ben her zaman aynıyım, çekimlerde yapılan makyaj dışında tek yardımcım pudram ve ondan da vazgeçemiyorum.



Hayatta yaşayamadığınız için pişmanlık duyduğunuz ne var?

Küçük yaşlarda bale ya da keman eğitimi almak çok isterdim. Belli yaştan sonra mümkün olmuyor.



En sık kullandığınız internet sitesi neresi?

Instagram ve twitter dan kendimi alamıyorum.



Aşk hayatınız nasıl? Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şu an birisi yok. Ciddi ve güven duyabileceğim ilişki benim için önemli. O insanı bulduğum an planlarım arasında inşaallah.



Evcil hayvan besliyor musunuz?

Bir kızım var, beş yaşında, alman kurdu, ismi Nina.



Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz . Eklemek istediğiniz birşey var mı?

Bu sıkıntılı günlerde ülkeme sağlık, mutluluk, barış, birlik ve huzur dolu günler diliyorum ...





Önce Vatan Gazetesi