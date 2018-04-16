Müziğin yeni “Bebeksi” yıldızı

Almanya’da doğan ve müziğe olan yeteneği 13-14 yaşlarındayken babaannesi ile dedesi tarafından keşfedilen Murat Edis, onların yönlendirmesiyle henüz çocuk yaşta eğitim almaya başladı. Gitar ve saz çalabilen, şan, ses ve müzik eğitimleri alan Edis, kurduğu orkestrayla birlikte uzun yıllar sahne çalışmaları yaptı, çeşitli etkinlikler ve konserlerde sahneye çıktı.

OZAN ÇOLAKOĞLU DESTEKLİ

Murat Edis şimdi müzik dünyasındaki bu birikimiyle hazırladığı single’la müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Genç şarkıcı, çalışmalarına geçen yıl başladığı ilk single'ını beğeniye sunmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Alper Narman ile şarkıcı Onur’un imzasını taşıyan, aranjesini ise Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı “Bebeksi” adlı çalışmanın kayıtları tamamlandı. “Bebeksi”, çok yakında Felix Yapım etiketiyle hem müzik marketlerde hem de dijital platformlarda yayınlanacak.

LİSTELERDE ZİRVEYE OTURACAK

Murat Edis, “Bebeksi” single’ına ses getirecek bir de klip çekti. Yönetmen koltuğunda Gülşen Aybaba’nın oturduğu klibin çekimleri 50 kişilik bir ekiple 36 saatte tamamlandı. Genç sanatçı, çekimler sırasında enerjisi ve sergilediği dans performanslarıyla göz doldurdu.

MÜZİK DÜNYASINDA EZBER BOZACAĞIM

“Bebeksi” single’ıyla müzik listelerine üst sıralardan giriş yapmaya hazırlanan Murat Edis, çalışmaya çok güveniyor: “Bu şarkı için çok uzun süredir emek harcıyoruz. Kendime de şarkıma da güvenim tam. Hayatım boyunca inandığım her şeyi başardım. Bu sefer de öyle olacak, müzik dünyasında ezberleri bozacağım.”



Murat Edis kimdir?

1988 yılında Almanya’nın Duisburg şehrinde doğan Murat Edis, eğitim hayatını orada tamamladı. Babaannesi ve dedesinin müziğe yeteneği olduğunu keşfetmesiyle bu alana yöneldi. Önce gitar ve saz çalmayı öğrendi, ardından şan, ses, müzik eğitimi aldı. Henüz 16 yaşındayken müzisyen arkadaşlarıyla bir orkestra kurdu. O orkestrayla beraber 14 yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerde sahneye çıktı. 2010 yılından bu yana İstanbul’ da yaşayan Edis sahne çalışmalarına halen devam ediyor.

Haber: Aziz Karataş

