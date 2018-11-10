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Murat Kekilli’den Zile’ye “Veni Vidi Vici” Mesajı

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

Murat Kekilli’den Zile’ye “Veni Vidi Vici” Mesajı

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:24
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Murat Kekilli’den Zile’ye “Veni Vidi Vici” Mesajı

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından “Veni Vidi Vici” paylaşımı yaparak, Zile’ye selamını gönderdi. 

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevenlerine bir video paylaştı. Kekilli, videosunda Tokat’ın Zile ilçesine selam gönderdi. 

Zile’nin 4000 yıllık tarihine değinerek, Jül Sezar’ın o dönemde söylediği ‘Veni Vidi Vici’ yani ‘Geldim, Gördüm, Yendim’ sözlerini de unutmadı. Hayranları tarafından beğeni toplayan video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kekilli’nin bu paylaşımı gözlerin Zile’ye çevrilmesini sağladı. 

Kekilli, Sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda, “Biliyor musunuz? Veni Vidi Vici, yani ‘Geldim Gördüm Yendim’ cümlesi Tokat Zile’de söylenmiş. İmparator Jül Sezar’ın söylediği bir cümle. Tokat Zile’ye buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum” şeklinde konuştu.

HABER: HASRET DİLEK DELİER

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Son Güncelleme: 10.11.2018 12:27
Anahtar Kelimeler:
ZileMurat Kekilli
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