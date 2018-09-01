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Murat Kekilli 4 ay yaylada yaşıyor

Çocukluğundan beri ailesi ile Adana’nın Pozantı İlçesine bağlı Akçatekir yaylasına çıkan Murat Kekilli, her yaz Torosların eteklerinde yer alan mütevazi yayla evinde tatil yapıyor.

Murat Kekilli 4 ay yaylada yaşıyor

Çocukluğundan beri ailesi ile Adana’nın Pozantı İlçesine bağlı Akçatekir yaylasına çıkan Murat Kekilli, her yaz Torosların eteklerinde yer alan mütevazi yayla evinde tatil yapıyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:12
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Murat Kekilli 4 ay yaylada yaşıyor

Çocukluğundan beri ailesi ile Adana’nın Pozantı İlçesine bağlı Akçatekir yaylasına çıkan Murat Kekilli, her yaz Torosların eteklerinde yer alan mütevazi yayla evinde tatil yapıyor. Tüm bestelerini yaylada yaptığını söyleyen Kekilli, kendi elleriyle diktiği meyve ve ceviz ağaçlarıyla vaktini geçiriyor.

Yayla yaşamında çıkarsız samimi ve içten dostluklar bulduğunu ifade eden Kekilli, ‘tatil demek sadece Bodrum’a Antalya’ya gitmek değildir. Kafasını dinlemek, tazelenmek isteyen yaylaya çıksın’ dedi.

‘Trafik ve gürültüden uzakta huzuru yaylada buldum. Buraya geldiğim her zaman kendimi felsefik ve duygusal anlamda yenilenmiş hissediyorum. Bura da beynimden süzülen cümleler gitarımın telinden akustik ve nağmeler birbiri ardına dökülüyor’ diye belirtti. Kekilli, İnsanlar tatil zamanı geldiğinde genelde Ege ve Akdeniz’deki tatil beldelerini tercih ediyorlar. Ben ise çocukluğuma dönüp mahalle kültürünün hala yoğun hissedildiği insan ilişkilerinin dijital ortamlardan biraz olsun uzaklaştırıp birebir yaşandığı bu ortamı seçiyorum ‘ dedi.

Haber : Hasret Dilek Delier

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Son Güncelleme: 01.09.2018 15:14
Anahtar Kelimeler:
Murat Kekilli
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