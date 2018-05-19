Murat Edis’e ünlülerden büyük destek

“Bebeksi” adlı ilk single’ıyla iddialı bir çıkış yapan Murat Edis, müzik dünyasının başarılı yıldızlarından tam puan aldı. Gülşen’den Bengü’ye çok sayıda ünlü isim, şarkısını sosyal medyada paylaşarak Murat Edis’e destek verdi.



Pop dünyası eğitimli bir sese kavuştu. Almanya’da müzik eğitimi alan Murat Edis, ilk single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. Genç yetenek, ünlü müzik adamı Ozan Çolakoğlu'nun desteğiyle hazırladığı “Bebeksi” adlı çalışmayla müzik listelerine üst sıralardan giriş yaptı. Bu iddialı çıkışa pop dünyasından da büyük destek geldi.



SOSYAL MEDY ADAPAYLAŞTILAR

Söz ve müziği Alper Narman ile şarkıcı Onur’un imzasını taşıyan, aranjesini ise Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı “Bebeksi”, müzik dünyasının başarılı yıldızlarından tam puan aldı. Gülşen, Bengü, Simge Sağın ve Fatih Ürek, “Bebeksi”yi sosyal medya hesaplarında paylaşarak hem kariyerinin başındaki Murat Edis’e destek verdi hem de takipçilerini iddialı bir sesle tanıştırdı.

AZİZ KARATAŞ