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Murat Boz, İstanbul Gençlik Festivali’nde sahne alacak

Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2 Mayıs 2018, Çarşamba günü başlıyor. Ünlü sanatçı Murat Boz festivalin açılışında Türk Telekom Muud Sahnesi’nde 20.45’te hayranlarının karşısına çıkacak.

Murat Boz, İstanbul Gençlik Festivali’nde sahne alacak

Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2 Mayıs 2018, Çarşamba günü başlıyor. Ünlü sanatçı Murat Boz festivalin açılışında Türk Telekom Muud Sahnesi’nde 20.45’te hayranlarının karşısına çıkacak.

01 Mayıs 2018 Salı 15:35
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Murat Boz, İstanbul Gençlik Festivali’nde sahne alacak

Türk müziğinin ünlü sesi Murat Boz, dillere dolanan ve müzik listelerini sarsan şarkıları ile İstanbul Gençlik Festivali’nin açılışında konser verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İstanbul Gençlik Festivali (İGF), gençler için birçok projeye imza atan Türk Telekom’un ana sponsorluğunda, 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Türk Telekom Muud Sahnesi’nde 20.45’te hayranlarının karşısına çıkacak olan Murat Boz, birbirinden güzel şarkılarıyla gençlere, unutulmaz bir akşam yaşatacak. Ayrıca başarılı şarkıcı Gökcan Sanlıman da Murta Boz’dan önce şarkılarıyla gençleri coşturacak.

Bir milyondan fazla genci ağırlaması beklenen İstanbul Gençlik Festivali’nde; 5 gün boyunca konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk ve daha birçok alanda onlarca etkinlik gerçekleştirilecek.Gençler, Türk Telekom Muud Sahnesi’nde sevdikleri sanatçıların konserleriyle eğlenecek; söyleşi sahnesinde, alanında birbirinden değerli konuşmacıları dinleyecekler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat Bozİstanbul Gençlik Festivali (İGF)Türk TelekomAvrasya Gösteri Ve Sanat Merkezi
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