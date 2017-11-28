Murat Başoğlu ve yeğenine 6 ay ile 1 yıl arası hapis cezası

Bugun Bodrum'da yapılan duruşmada Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı için Türk Ceza Kanunu'nun, 'Hayasızca hareketler' başlığı altındaki 225'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan idddianame Bodrum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşmaya, Murat Başoğlu'nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı'nın avukatı Bihter Tezcan ile B.B.K.'nin, spor eğitmeni eşi Selçuk Kabadayı ve avukatı Tuğba Atsal katıldı. Duruşmada, avukatı aracılığıyla yaptığı müdahillik talebi kabul edilmediği öğrenilen Selçuk Kabadayı tanık olarak dinlendi.

Hakimin, Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması yönündeki, avukatlarının yaptığı talebi de reddettiği öğrenildi. Hakimin, tanık ifadesinin ardından, davaya konu görüntülerin çekildiği Gümüşlük Koyu'nda, Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı'nın katılımıyla şubat ayında keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı ertelediği belirtildi.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Selçuk Kabadayı'nın avukatı Tuğba Atsal, "Müvekillim, eşi Burcu Başoğlu Kabadayı ve Murat Başoğlu'na maddi ve manevi olmak üzere toplam 2'şer milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca eşine açtığı boşanma davası da devam ediyor. Şu anda hukuki süreç devam ettiği için herhangi bir açıklama yapmamız mümkün değil." dedi.

Selçuk Kabadayı da duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Tabii ki olayların bu aşamaya gelmesi üzücü. Açtığım tazminat davaları ve boşanma davam devam ediyor. Tanık olarak dinlendim." dedi. Murat Başoğlu'nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı'nın avukatı Bihter Tezcan da, dosyada gizlilik kararı ve yayın yasağı olduğu için açıklama yapacayacaklarını söyledi.