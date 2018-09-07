Münür Yıldız’dan üçüncü single

“Hoppa Ninna” ve “Sevmedim Say” şarkılarıyla tanınan Münür Yıldız, üçüncü single’ı için Selahattin Sarıkaya’nın “Parayla Saadet Olmaz” adlı eserini cover’ladı.

Müzik dünyasına “Hoppa Ninna” single’ıyla adım atan, ardından yayınladığı slow şarkısı “Sevmedim Say” ile adını geniş kitlelere duyuran Münür Yıldız, üçüncü single’ını tamamladı. Yıldız bu kez Selahattin Sarıkaya’nın “Parayla Saadet Olmaz” adlı eserini cover’ladı.

BİTEN BİR AŞKIN ÖYKÜSÜ

Düzenlemesini Yusuf Şahin’in yaptığı “Parayla Saadet Olmaz” şarkısında Münür Yıldız’a geri vokalde Gülden Taşkın eşlik etti. Single, 3 Adım Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Münür Yıldız, çalışmaya iddialı bir de video klip çekti. Biten bir aşkın öyküsünü anlatan klibin yönetmen koltuğunda Satidç oturdu.

Haber : Dilek Köroğlu