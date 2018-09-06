HAKAN KANBUROĞLU

‘’ADAM GİBİ ADAM ÇIKMADI Kİ ÇOCUK YAPAYIM”

Özel hayatından toplumsal konulara kadar birçok soruya yanıt veren Zeynep Dizdar, ‘İkinci kez evlenip, çocuk yapar mısın?’ sorusuna “ Adam mı vardı evlenmedim, adam mı vardı çocuk yapmadım? Adam gibi adam çıkmadı ki çocuk yapayım. İleride belli olmaz bu işler.” yanıtını verdi.

“DEMET AKALIN İLE BARIŞMAK İSTERDİM”

Demet Akalın ile yaşadığı polemiğe de değinen Zeynep Dizdar, “2000’lerin başında menajerler reyting uğruna polemik yaptırırdı, zorla diğer sanatçılara laf attırırdı. Demet Akalın ile böyle bir polemik yaşadım. Demet deli doludur, bana küs olduğunu düşünmüyorum, kırgındır ama ben barışmak isterdim, konuşmak isterdim.” açıklaması yaparak Akalın’a zeytin dalı uzattı.

“POPÜLERLİĞİN GEÇİCİ OLDUĞUNU YENİ JENERASYON ÇIKINCA ANLADIM”

Sesinin Ajda Pekkan’a benzetilmesinden hoşnut olan Dizdar, “ Müzik piyasasındaki sorun rekabet. Popülerliğin geçici olduğunu ise yeni jenerasyon çıkınca anladım. Artık genç isimler ön planda, biz de sesimizle var oluyoruz.” ifadelerini kullanarak popülerliğin geçici olduğuna dikkat çekti.

“MİLLETVEKİLİ OLSAYDIM ERDOĞAN GİBİ OLURDUM”