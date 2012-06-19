Metrobüs kazası trafiği felç etti

Mecidiyeköy'de, Sögütlüçeşme-Edirnekapı seferini yapan Basri Peker yönetimindeki metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle ayrılmış yolda çıkarak bir otomobile çarpmasıyla meydana gelen kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan O-1 Karayolu Boğaziçi Köprüsü yönü ulaşıma açıldı. Olayın ardından polis, itfaiye ve İETT ekipleri, kazaya karışan ve O-1 Karayolu'nun Boğaziçi Köprüsü yönünün trafiğe kapanmasına neden olan araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Mustafa Oğuz İnan (50) yönetimindeki 34 GM 0688 plakalı otomobil çekiciyle yoldan kaldırılırken, metrobüs 2 ayrı vinç yardımıyla ayrılan yola alındı. Metrobüsün patlayan lastiklerinin değiştirilmesinin ardından garaja götürüleceği bildirildi. İETT ekiplerinin yola dökülen mazot nedeniyle kumlama çalışması yaptığı O-1 Karayolu, kazadan yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı.