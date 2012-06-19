Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Metrobüs kazası trafiği felç etti

Kaza nedeniyle O-1 Karayolu Boğaziçi Köprüsü yönü, 2 saat trafiğe kapandı.

Metrobüs kazası trafiği felç etti

Kaza nedeniyle O-1 Karayolu Boğaziçi Köprüsü yönü, 2 saat trafiğe kapandı.

19 Haziran 2012 Salı 15:23
920 Okunma
Metrobüs kazası trafiği felç etti

Mecidiyeköy'de, Sögütlüçeşme-Edirnekapı seferini yapan Basri Peker yönetimindeki metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle ayrılmış yolda çıkarak bir otomobile çarpmasıyla meydana gelen kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan O-1 Karayolu Boğaziçi Köprüsü yönü ulaşıma açıldı. Olayın ardından polis, itfaiye ve İETT ekipleri, kazaya karışan ve O-1 Karayolu'nun Boğaziçi Köprüsü yönünün trafiğe kapanmasına neden olan araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Mustafa Oğuz İnan (50) yönetimindeki 34 GM 0688 plakalı otomobil çekiciyle yoldan kaldırılırken, metrobüs  2 ayrı vinç yardımıyla ayrılan yola alındı. Metrobüsün patlayan lastiklerinin değiştirilmesinin ardından garaja götürüleceği bildirildi.  İETT ekiplerinin yola dökülen mazot nedeniyle kumlama çalışması yaptığı O-1 Karayolu, kazadan yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 07:24
Anahtar Kelimeler:
Metrobüs Kazası Trafiği Felç Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜLGÖKÇE "OLAY KADIN" 
GÜLGÖKÇE "OLAY KADIN" 
Ünlü Sanatçı Özgün“İnsan kendinin olanı hiçbir zaman kıskanmaz”
Ünlü Sanatçı Özgün“İnsan kendinin olanı hiçbir zaman kıskanmaz”
Burhan Akdağ Evlendi
Burhan Akdağ Evlendi
Gündüz kayak, akşam sahne
Gündüz kayak, akşam sahne
Yalın, yeni aşk şarkısını ilk kez söyledi
Yalın, yeni aşk şarkısını ilk kez söyledi
48 saat stüdyoda çalıştı, ses telleri zarar gördü
48 saat stüdyoda çalıştı, ses telleri zarar gördü
Yeni yaşa romantik kutlama
Yeni yaşa romantik kutlama
DOĞULU KARDEŞLER’DEN BEYAZ GECE
DOĞULU KARDEŞLER’DEN BEYAZ GECE
ÖZGE BİROĞLU ‘KÜF’Ü TAÇLANDIRDI
ÖZGE BİROĞLU ‘KÜF’Ü TAÇLANDIRDI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ