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Mert Özgüven’den yeni single

“Yanıma Gel” adlı ilk single’ıyla büyük beğeni toplayan Mert Özgüven, yeni şarkısıyla da iddialı. Özgüven’in söz ve müziğine de imza attığı “Hiç Utanmadın mı?” ağustos ayında müzik marketlerdeki yerini aldı.

Mert Özgüven’den yeni single

“Yanıma Gel” adlı ilk single’ıyla büyük beğeni toplayan Mert Özgüven, yeni şarkısıyla da iddialı. Özgüven’in söz ve müziğine de imza attığı “Hiç Utanmadın mı?” ağustos ayında müzik marketlerdeki yerini aldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:59
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Mert Özgüven’den yeni single

Rock’çı Mert Özgüven, müzikseverlerin beğenisini toplayan “Yanıma Gel” adlı ilk şarkısının ardından yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği de Özgüven’e ait olan “Hiç Utanmadın mı?” adlı çalışma, ağustos ayında DMC etiketiyle hem müzik marketlerde hem de dijital mecralarda dinleyiciyle buluştu. Aranjörlüğünü Gökhan Sürer’in yaptığı “Hiç Utanmadın mı?”, Hayyam ve ENC Music stüdyolarında kaydedildi. Şarkının klibi İstanbul’da çekildi. Klibin yönetmenliğini ise Cemre Okyay yaptı.
 
YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİYLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK
 
Oyunculuk da yapan Mert Özgüven, son olarak BKM yapımı “Yol Arkadaşım 2” filminde rol aldı. Çekimleri İzmir, Alaçatı, Sığacık, Assos ve İstanbul’da yapılan filmde Özgüven, mafya karakterini canlandırdı. Özgüven’in İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Olgun Toker’le rol aldığı “Yol Arkadaşım 2”, 12 Ekim’de vizyona girecek.

Haber : Dilek Köroğlu
 

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