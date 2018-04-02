Los Angeles’ta 1 ay

“Medcezir” dizisiyle adını duyuran ve son olarak “Siyah İnci”de canlandırdığı Ece rolüyle ekranlarda boy gösteren Çağla Demir, dizi biter bitmez tatile çıktı. ABD’ye giden güzel oyuncu, yaklaşık 1 aydır Los Angeles’ta.

ÇARPICI FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA

Ocak ayında da gittiği Los Angeles’ta daha önce görmediği yerleri gezen Çağla Demir, seyahati sırasında birbirinden etkileyici fotoğraflar çektirdi. Güzel oyuncunun sosyal medya hesaplarında paylaştığı o kareler, takipçilerinden on binlerce beğeni ve yorum aldı.

TATİL DÖNÜŞÜ SENARYO OKUYACAK

Çağla Demir, uzun zamandır planladığı bu tatili fırsata da çevirdi. Yabancı dilini geliştirmek isteyen oyuncu, Los Angeles’ta dil eğitimi aldı. Demir, yakında Türkiye’ye dönecek ve kariyerine kaldığı yerden devam edecek. Çok sayıda dizi teklifi alan genç oyuncu, tatil dönüşü bu teklifleri değerlendirip senaryo okuyacak. Ve aralarından birine karar verip yeniden setlere dönecek.

Haber: Aziz Karataş