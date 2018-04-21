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“Liman” ile Dillere Pelesenk Olmaya Geliyor!

“Doğuştan Yetenek, Devamında Eğitim Olmadan Hiçbir şey Demek Değil!” Diyen Genç Pop Sanatçısı Ayşegül Coşkun Yeni Teklisi “Liman” ile Dillere Pelesenk Olmaya Geliyor!

“Liman” ile Dillere Pelesenk Olmaya Geliyor!

“Doğuştan Yetenek, Devamında Eğitim Olmadan Hiçbir şey Demek Değil!” Diyen Genç Pop Sanatçısı Ayşegül Coşkun Yeni Teklisi “Liman” ile Dillere Pelesenk Olmaya Geliyor!

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:32
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“Liman” ile Dillere Pelesenk Olmaya Geliyor!

Geçtiğimiz yıllar da “Vur Dizine” ve “Duvardaki Gülüşler” şarkısı ile büyük beğeni toplayan Ayşegül Coşkun, yepyeni teklisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Özgün tarzı ve farklı ses rengiyle adından söz ettiren sanatçı, yaptığı işi sadece “müzisyenlik” olarak değil, “sevgi sözcülüğü” olarak da gördüğünü belirtiyor.
 
Tüm şarkılarının söz ve müziği kendisine ait olan sanatçının DMC etiketi ile Alfa7 prodüktörlüğünde çıkacak  “Liman” şarkısının söz müziği yine kendisine ait, klibinin yönetmen koltuğunda ise ünlü yönetmen Hasan Kuyucu var.
 
“HAYALLERİMİZİN İLK ADIMI EĞİTİMDİR”

“Müzik piyasasının büyüsü çok güçlü. Ama gençlere tavsiyem; kalplerinde müzik varsa bunun eğitimini almalarıdır. Ben bu sektöre gözü kapalı girdiğim için çok zorlandığım zamanlar oldu. Bu zorlukları aşmak için eğitim almayı hiç bırakmadım, hep devam ettim, hala ediyorum.  Bu işe benim gibi aşık gençler mutlaka içlerindeki müzik aşkını bu işin eğitimi ile birleştirmeli” diye konuşan Ayşegül Coşkun, bu yoldaki tecrübelerini paylaşmak için çeşitli etkinliklerde tecrübelerini paylaşmak için gençler ile sürekli bir araya gelmeyi hedefliyor.

 “DİJİTAL DÖNÜŞÜM POP MÜZİK 2.0’I DOĞURDU”

“Türkiye’de müzik dünyası her 15 yılda bir yenilenmekte. Örneğin 2000’lerin başında Fantezi Pop yükselişe geçerken, şimdi Modern Pop ve Yeni Nesil Pop diyebileceğimiz daha yüzünü batıya dönmüş ama doğu ezgilerini de etnik boyutu ile kullanmaya meraklı bir jenerasyon görüyoruz. Ben de kendimi Modern Pop jenerasyonu içinde görüyorum. Büyük bir dijital dönüşüm sonrası artık her şey yeniden tanımlanıyor. Magazinin gerçeği değişiyor, yeni neslin pop müzik sanatçısı duruşu değişiyor, dinleyicisi değişiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vur DizineDuvardaki Gülüşler
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