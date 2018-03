Lady Gaga'ya 'çakma saat' tepkisi

Taylandlılar, Lady Gaga'yı kendilerine hakaret etmek ve ülkelerinin imajını zedelemekle suçladı.

İlginç kıyafetleri, provokatif şarkı sözleri ve sahne performansıyla tanınan Amerikalı şarkıcı, açıklamasını "The Born This Way Ball" turnesi kapsamında Cuma günü konser vermek için Bangkok'a geldiğinde yapmıştı.

Twitter'da 24 milyon izleyicisi olan Lady Gaga'nın Güney Kore'nin başkenti Seul'deki konserine 18 yaş sınırı getirilmiş, Endonezya'daki konseri muhafazakar kesimin protestolarının ardından iptal edilmiş ve Filipinler'deki konseri ise Hristiyan gençlik grubu tarafından protesto edilmişti.