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Lady Gaga konserini iptal edebilir

Lady Gaga'nın Endonezya'da vereceği konser iptal edilebilir

Lady Gaga konserini iptal edebilir

Lady Gaga'nın Endonezya'da vereceği konser iptal edilebilir

15 Mayıs 2012 Salı 10:02
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Lady Gaga konserini iptal edebilir

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın Endonezya'da vereceği konsere, İslamcı gruplar ve muhafazakar milletvekilleri karşı çıktı.
Emniyet sözcüsü Boy Rafli Amar, 3 Haziran'da yapılacak ''Born This Way'' konserine izin verilmediğini, bu nedenle biletleri yok satan Lady Gaga'nın, konseri iptal etmek zorunda kalabileceğini söyledi.
Lady Gaga'nın Endonezya konserinin, Asya turnesinin en büyük şovu olması bekleniyordu.
Konserin tanıtımcılarından Michael Rusli, şimdiden 52 bin biletin satıldığını belirtirken, konserin iptal edilmesi olasılığıyla ilgili yorum yapmadı.
Endonezya'da bazı İslamcı gruplar, pop divasının provokatif giyim tarzının ve cinsel içerikli şovlarının, gençlerin ahlakını bozacağını savunuyor.
Lady Gaga'nın Güney Kore'deki konserlerine de 18 yaş ve üstündekilerin gitmesine izin verilmişti.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 02:03
Anahtar Kelimeler:
KonserEndonezyaLady Gaga
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