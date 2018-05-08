‘’KUSURSUZ’’ YENİ VERSİON YAYIMLANDI

Kusursuz şarkısının yeni versiyonu İbrahim Aktolon youtube kanalında yerini almaya hazır

Kusursuz şarkısının nakaratını en güzel seslendiren sosyal medyadan paylaşan dinleyiciye sözü ve bestesi İbrahim Aktolon’a ait ,düzenlemesi Murat Yaprak tarafından sürpriz bir single hediye edilecek.

Avrupa’dan İstanbul’a Konserler hız kesmeden devam ediyor…

İbrahim Aktolon ‘dan ikinci İstanbul Konseri…

İbb düzenlediği Bülent Ecevit Kültür Merkezinde Sahne aldı…

Yurt içinde ve yurt dışında konser performansı ile müzik kariyerine devam eden İbrahim Aktolon geçtiğimiz akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ( İbb ) düzenlediği Bülent Ecevit Kültür Merkezinde sahne aldı…

Kartal Bülent Ecevit kültür merkezinde gerçekleşen müzikseverlerin ilgi gösterdiği gecede İbrahim Aktolon geniş repertuarı ile dinleyiciden tam not aldı.

İbrahim Aktolon, konserde70 yaşındaki bir amcanın şarkılarına ayakta eşlik etmesi ve dans etmesinden çok duygulandı.Amcayı sahneye getiren genç popçu şarkılarını sahnede birlikte söylerek ellerinden öperek sevgi ve saygısını teşekkürlerini belirtti.Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı gecede İbrahim Aktolon dinleyiciye muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Unutulmaz bir geceye imza atan genç popçu sıradaki Paris ,İsviçre,Almanya ve Türkiye ‘de bir çok şehirde müzikseverlerle önümüzdeki günlerde buluşmaya hazır.

Haber: Dilek Köroğlu