Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar

Geçtiğimiz aylarda en son şarkısı ‘Gel Gel’i bizlerle buluşturan Hollanda’da ki sahneleriyle hepimizin ilgisini çeken Orkun Enver, Türkiye’de devam etmek istediği müzik yaşamı için kolları sıvadı.

Çok yakın zamanda Türkiye’ye yeni bir müzik örneği getirerek yeni bir müzik tarzını sevenlerine sunacak olan Orkun Enver, bu şarkı için oldukça iddialı.

Geçtiğimiz gün Studio Maestro’da son okumaları yapan ikili Elif Günay’a detayları anlattılar.

“Farklı Bir Şarkıyla Geliyoruz”

“Aslında Türkiye’de böyle bir şarkı daha yapılmadı” diyen Batu Çaldıran, “Bu tarz sıfırdan yarattığımız bir müzik değil. Orkun’un karakterinde olan düşündüğü bir tarz. EDM tarzında olan bu sound ne kadar çok Avrupa’da yapılsa da ülkemizde sayılı yapılmıştır. Ben bile genel anlamda elektronik müzikle uğraştığımız çok projeolmasına rağmen, spesifik olarak bu tarzda yaptığım parça yok. Çünkü bu tarzda bana gelen kimse yok” dedi.

“Tahmin Edilmeyen Ters Köşe Bir Tarz…”

Ardından konuşmasına devam eden genç aranjör, “Ülkemizdeki şarkıcılara bu tarz şarkıları yapmamızın bizler için ne kadar çok önemli olduğunu söylesem de buna cesaret edemiyorlar. Fakat Orkun’la biz bunu yapıyoruz. Her şeyden önemlisi Orkun vizyonu çok geniş biri ve bu farklılığı göstererek şarkıyı çıkarmak istedi.Bende böyle bir şarkıyı çıkaracağıma çok mutluyum. Şarkı bir hafta içinde benim tarafımdan bitmiş olacak. Sonrasında Orkun bir an önce müzik severlerle buluşturacaktır” diyerek sözlerini bitirdi.

"Aklımda Olan Bu Tarzı Batu'yla Çıkarabileceğime Emindim”

“Ben Batu’nun çok güzel işlere imza attığını görüyor ve kendisiyle çok tanışmak istiyordum. Batu’nun projelerini dinleyince bugüne kadar İstanbul’da, Türkiye'de hiç kimsede böyle bir kafa görmemiştim. Gerçekten yok. Bu adamın yerinde duyduğu, yerinde okuduğu ve yerinde yaptığı şarkıları var. Çünkü Batu Amerika'da eğitim almış ve dünya müziğini bilen biri. Aklımda olan bu tarz müziği onunla çıkarabileceğime emindim” diyen Orkun Enver, “Gel Gel şarkımın yapımcısı Teksin Akbal bizi Batu ile tanıştırdı. Batu’yla bir araya gelip konuşmaya başlayınca kendisinden o beklediğim enerjiyi aldım. Bu yüzden gerçekten başarılı bir çalışma yapıyoruz" şeklinde anlattı.

“Ben Şarkıma Güveniyorum”

“Hep söylediğim bir şey var, ‘doğru insanlar bir araya gelince güzel şeyler ortaya çıkar’. Ben bu söze çok inanıyorum ve güveniyorum” diyen yakışıklı şarkıcı, “Şu an doğru insanlarla doğru işler yaptığıma inanıyorum. Benim aklımda bir sound var ve bugüne kadar bu soundu kimse tutturamadı. Bu şarkıyı yapalı 4 sene oldu ve bu şarkıya 3. aranjeyi yaptırıyorum. Batu’nun da dediği gibi böyle bir sound yok ve Türkiye’de kullanılmıyor. Sonunda buldum istediğimi -ki Batu da şarkıya çok ısındı. Ben şarkımagüveniyorum ve herkesin çok beğeneceğine eminim. Çok az zamanımız kaldı beklesinler” şeklinde sözlerini bitirdi.

Haber:Elif Günay