Kostümlü provanın birincisi Bonomo

Azerbaycan'da yapılacak 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinde sahne alacakları sıraya göre performanslarını sergileyen yarışmacılar bir birinden renkli sahne gösterileriyle göz doldurdu.

Türkiye'yi, ''Love Me Back'' adlı şarkısıyla temsil eden Can Bonomo da 13'üncü sırada sahne alarak yarı final öncesi son provasını yaptı. Eurovision Şarkı Yarışması'nın fan kulüp organizasyonu olan Organisation generale des Amateurs de l'Eurovision (OGAE) tarafından düzenlenen ve basın mensupları ile fanların katıldığı kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, Can Bonomo ikinci yarı final grubunun liderliğine yükseldi.

Dün yapılan birinci yarı final sırasında halen 3. sırada bulunan Can Bonomo, bugün sisteme girilen oylarla İsveç ve Sırbistan'ı geride bırakarak birinci sıraya çıktı.

Yarın Crystal Hall'da TSİ 22.00'da başlayacak ikinci yarı finalde yarışacak ülkelerin şu sıralamayla sahne alacak:

1. Sırbistan, 2. Makedonya Cumhuriyeti, 3. Hollanda, 4. Malta, 5. Belarus, 6. Portekiz, 7. Ukrayna, 8. Bulgaristan, 9. Slovenya, 10. Hırvatistan, 11. İsveç 12. Gürcistan, 13. Türkiye, 14. Estonya, 15. Slovakya, 16. Norveç, 17. Bosna-Hersek ve 18. Litvanya.

57. Eurovision Şarkı Yarışması'nın 26 Mayıs'ta yapılacak finalinde 1 ve 2. yarı finalden katılacak 10'ar ülke ile finale doğrudan katılan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve evsahibi Azerbaycan temsilcileri sahne alacak.