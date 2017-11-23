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'Klavye Delikanlıları' ekrana veda ediyor

Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Klavye Delikanlıları'nın önce günü değişti, istenilen reyting yakalanamayınca dizi şimdi de final kararı aldı.

'Klavye Delikanlıları' ekrana veda ediyor

Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Klavye Delikanlıları'nın önce günü değişti, istenilen reyting yakalanamayınca dizi şimdi de final kararı aldı.

23 Kasım 2017 Perşembe 13:58
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'Klavye Delikanlıları' ekrana veda ediyor

Show TV'de büyük umutlarla başlayan komedi dizisi Klavye Delikanlıları reytinglere yenildi. Daha önce de yayın günü değişen Klavye Delikanlıları 2 hafta sonra final yaparak ekrana veda edecek. Çakallarla Dans serisine imza atan yönetmen Murat Şeker  ve senarist Ali Tanrıverdi'nin senaryosunu yazdığı Klavye Delikanlıları'nın ekran ömrü kısa sürdü. Ekranlarda farklı bir komediye imza atan Klavye Delikanlıları, reytinglerde başarılı olamadı.

Klavye Delikanlıları'nın geçtiğimiz Pazar yayınlanan 7. bölümü, Total grubu reytinglerde 14. sırada, AB grubu reytinglerde ise 15. bölümde yer alabilmişti. Yeni gününde de reytinglerde üst sıralara çıkamayan dizi için final kararı alındı. Klavye Delikanlıları dizisi, 2 hafta sonra 3 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 9. bölümüyle erken final yaparak ekrana veda edecek.

Anahtar Kelimeler:
KlavteDelikanlıShowTvReytingABFinal
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