Kızım için Geldim

Oyuncu Ayçin Tuyun, eski eşi ile 3 yaşındaki kızı Ranan Zeynep için 14 Mayıs Anneler Günü sebebiyle bir araya geldi.

Güzel oyuncu, kızı ile birlikte uygulayıcı yapımcılık yapan eski eşi Mehmet Kerem Karacakaya'nın da katıldığı bir aile yemeğinde Etiler'de yeniden bir araya geldi.

Tuyun, düzenlenen yemekte eski eşi ile birlikte keyifli dakikalar yaşadı ve çektirdikleri hatıra fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Aycın Tuyun takipçilerinin soruları üzerine ise; "Her şey kızım için." ifadelerini kullandı.