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Kızı, Adnan Şenses'in mezarı başında isyan etti

Adnan Şenses ölümünün 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan kızı Arzum Şenses, törene sanat camiasından çok az kişi katılmasına sitem ederek,'Onlar da bir gün ölecek. Onlar da bir gün toprak olacak yani hiç kimse bu dünyada kalmayacak.' dedi

Kızı, Adnan Şenses'in mezarı başında isyan etti

Adnan Şenses ölümünün 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan kızı Arzum Şenses, törene sanat camiasından çok az kişi katılmasına sitem ederek,'Onlar da bir gün ölecek. Onlar da bir gün toprak olacak yani hiç kimse bu dünyada kalmayacak.' dedi

25 Aralık 2017 Pazartesi 23:40
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Kızı, Adnan Şenses'in mezarı başında isyan etti
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Şarkıcı Adnan Şenses ölümün 4'üncü yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlı'ğındaki anma törenine Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses, eşi Leyla Şenses, sanatçı Selami Şahin, Aslı Hünel ve sevenleri katıldı. Tören, Kuran-ı Kerim okunmasıyla ve dualar edilmesiyle başladı. Ardından Selami Şahin de Adnan Şenses için bir dua okudu.

Törende konuşan Adnan Şensen'in kızı Arzum Şenses,''Duygular her zamanki gibi aynı. Değişen bir şey yok. Acı her zaman için acı, geçmez 'baba' çünkü. Sonuçta aynı parça aynı kan. Zor Allah kimseye vermesin ne o hastalıktan ne de böyle ölümden ama o her zaman benim için yaşayacak ve yaşıyor da yani. Hiçbir zaman kabul etmiyorum öldüğünü” ifadelerini kullandı.

Anma törenine sanat camiasından çok az kişi katılmasına sitem eden Arzum Şenses, "Gelen de sağ olsun gelmeyen de sağ olsun. Onlar da bir gün ölecek. Onlar da bir gün toprak olacak yani hiç kimse bu dünyada kalmayacak. Takdir onların bilemem Allah bilir. Biz görevimizi yapıyoruz sadece babamın tek istediği 'Her zaman beni yaşatmalarını isterim' derdi. Tek istediği oydu ben de onu elimden geldiği kadar yaşatmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

''Böyle bir günde ben de şaşkına döndüm'' diyen Selami Şahin,''Üzülmemek elde değil. Üzüntü hiçbir şeyi geri getirmiyor. Gidenden bir haber yok. O bizim için çok önemlidir. 1968 yılından beri biz dosttuk ne anılarımız ne günlerimiz var. Gerçekten birçok arkadaşın gelmesi gerekirdi bence. Kimseye karşı değilim kimseye sitem etmem. Böyle bir günde ben de şaşkına döndüm'' diye konuştu.

Annesinin babasının mezarını da ziyaret ettiğini söyleyen Selami Şahin ''Üzülmemek el de değil annemin babamın mezarı da caminin yanında gittim fatiha okudum hüngür hüngür ağladım.''dedi.

Eşi Lale Şenses ise ''25 senelik hayat arkadaşımı kaybettim. Seneler geçse de acısı azalmıyor daha çok artıyor. Daha çok yokluğunu hissediyorsun. Gerçek dostlar işte böyle günde belli oluyor. Allah razı olsun onlardan. O herkesin anmasına giderdi'' dedi. (Posta)

Anahtar Kelimeler:
MüzikşarkıcıAdnanşensesYıldönümü
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