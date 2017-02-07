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Kimler yoktu ki!

Şubat tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen 2017 Evlilik Fuarı, Şinasi Günaydın defilesiyle açıldı

Kimler yoktu ki!

Şubat tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen 2017 Evlilik Fuarı, Şinasi Günaydın defilesiyle açıldı

07 Şubat 2017 Salı 14:11
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Kimler yoktu ki!

Erkek modasının önde elen isimlerinden Şinasi Günaydın'ın 2017 damatlık trendlerini sergilediği 'Miracle' isimli defilede adeta yıldızlar geçidi yaşandı.
 

Banu Noyan koreografisiyle gerçekleşen defilenin sunumunu ünlü sanatçı Çiğdem Tunç üstlendi.
 

Podyumda ise manken Şenay Akay'ın yanı sıra Nuri Alço, Gurur Aydoğan, Nida Şan, Murat Başaran, Emre Kızılırmak ve Hasan Yalnızoğlu da yürüdü.
 

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Açelya Elmas da finalde gelinlikle podyuma çıktı.

Yeşilçam yıldızı Nuri Alço ilk kez mankenlik yaptığını belirterek çok heyecanlı olduğunu söyledi. "Podyumda yürümek hiç kolay değilmiş. Sevgili Banu Noyan'ı kıramadım. Herkes çok beğendi. Bundan sonra mankenliğe devam edebilirim" dedi.

Şarkıcı ve oyuncu Açelya Elmas gelinlikle podyuma çıktı.

Ünlü manken Şenay Akay binlerce taştan hazırlanan Türk bayrağı motifli gelinliğiyle podyuma çıkarak 'Memleketim' şarkısı eşliğinde yürüdü.

Şinasi Günaydın defilesi Askeri Grup, Renkli Grup, Kadife Grup, Siyah Grup olmak üzere 4 grupta sergilendi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Açelya ElmasErkek ModasıŞinasi Günaydın2017 Damatlık Trendleri
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