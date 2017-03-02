Khotivari Hz. İsa oluyor

İSTANBUL- Yakışıklı şarkıcı Gürcistan'lı George Khotivari bir sinema filmde başrol oynayacak. Alacağı rol ise Hz. İsa olacak

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde mayıs ayında çekimleri başlıyacak olan filmin büyük ses getireceği ve yankı uyandıracağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Fısıltı gazetesinden gelen son haberlere göre George Khotivari bu film için dünya çapında başarı kazanacağını ve Hollywood'un kapılarının sonunakadar açılacağını belirtti...

Aslen hristiyan olan fakat sonradan İslam dinini seçen Khotivari bu rol için kampa girip çalışmalara başlıyacağını ve bu rolün üstesinden gelebileceğini söyledi. Bu proje için ne kadar ücret alacağını belirtmeyen ünlü sanatçı, ingilizcesini ilerleticeğini ve 15 kilo vermesi gerektiğini sözlerine ilave etti.

Haber: Elif Günay