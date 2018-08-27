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Kemal Uçar “Kapan” filmiyle geliyor

Film teklifi yağdı onun tercihi “Kapan” oldu...

Kemal Uçar “Kapan” filmiyle geliyor

Film teklifi yağdı onun tercihi “Kapan” oldu...

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:30
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Kemal Uçar “Kapan” filmiyle geliyor

Kemal Uçar, yönetmen Kudret Sabancı’nın yeni sinema filmi “Kapan”da başrolü üstlendi. Başarılı oyuncuya filmde Erkan Petekkaya, Öykü Çelik ve Ruhi Sarı eşlik ediyor.

Dizi ve filmlerin aranan yüzlerinden Kemal Uçar, yeni bir sinema filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon çok sayıda projeden teklif alan Uçar, titiz bir değerlendirme sürecinin sonunda kararını verdi ve yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı’nın oturduğu “Kapan” filmine “evet” dedi.

ÇEKİMLER ALANYA’DA BAŞLADI

Yapımcılığını Nehir Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu ise Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş’ın kaleme aldığı “Kapan”ın çekimleri geçtiğimiz günlerde Alanya’da başladı. Kemal Uçar, film için Erkan Petekkaya, Öykü Çelik ve Ruhi Sarı’yla birlikte kamera karşısına geçti. Doktor Ömer karakterini canlandıran Uçar, yakında bu yeni projeyle beyazperdede boy gösterecek.

ÖFKELİ BABANIN HEDEFİNDE

“Kapan” filminin konusu ise şöyle: Süleyman, Antalya'nın en zenginlerindendir. Kızı Aslı Amerika'da okumuş, oğlu Tarık ise vatanında eğitim almayı tercih etmiştir. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında yaşadığı bir olay, Tarık'ı travmaya sokar. Süleyman kahrolur, oğlunun nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlar ve olanlar olur. Süleyman’ın intikam planının hedefinde ise Ömer vardır.

Haber : Aziz Karataş

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Anahtar Kelimeler:
Kemal UçarKudret SabancıKapanKapan Filmi
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