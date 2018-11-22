Kemal Başar’dan, Kemalin Şarkıları-Tam Zamanlı Aşk albümü

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Tiyatro ve dizi oyuncusu, uluslararası tiyatro yönetmeni Kemal Başar'ın yıllardır biriktirdiği şarkılardan yaptığı seçki, Kalan Müzik etiketiyle albüm oldu.

12 Kasım’da Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık'ın yanı sıra Okan Bayülgen, Can Atilla, Güven Kıraç, Ragıp Savaş, Sevil Akı, Özgün, Tevfik Akbaşlı, Sabina Tozja, Ayşenil Şamlıoğlu, Sevinç Kıranlı, Eda Kandulu, Hakan Karahan, Ayşe Erbulak, Özden Özgürdal, Hakkı Ergök, Dilek Türker, Murat Karasu, Ayşen İnci, Suna Keskin, Şaylan Akmen gibi sanat camiasından tanınmış pek çok kişinin katılımı ile yapılan albüm lansmanının hemen ertesinde ilk konser 17 Kasım'da Dada Salon Kabarett'te gerçekleşti. İstanbul'da düzenli olarak Dada Salon Kabarett'te sahne alan Kemal Başar ve orkestrası konserlerinde albümdeki şarkıların yanı sıra bilinen pek çok şarkıyı da pop rock tarzında yorumluyor.

Sanatçı "Kemal'in Şarkıları - Tam Zamanlı Aşk" adlı pop rock türündeki albümünde Nurkan Renda, Nejat Dimili, Aşkın Çolak, Alen Konakoğlu, Alpay Vural, Onur Güney Kumaş, Melike Çetin, Alp Karlıova ve Hazal Akkerman'la çalıştı.

Kemal Başar albümünde "Sen", "Duydum Bir Başkasından", "Sevgilime", "Özledim Seni", "Sen Ve Ben", "Kapılar", "Gibi", "Tam Zamanlı Aşk" adlı kendi şarkılarının yanı sıra Arif İşgüzar'ın "Özel Bir Gün" ve İsmail Sonat'ın "Bir İçten Gülüş" adlı şarkılarına da yer verdi. Parçalar ilk kez yorumlanıyor.

Bu çalışmasını aşka adadığını vurgulayan sanatçı şöyle diyor: "Aşk yoksa hayat anlamsız. Sonra ölüm var elbette. Beden ölebilir, ama kalıcı eser bırakabilen kolay kolay ölmez. Kalan... Umarım!”.