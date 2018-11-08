Kebaplı- Çiğ köfteli doğum günü kutlaması...

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Ünlü sanatçı Berdan Mardini yeni yaşını TRT Kürdi ekranlarında yayınlanan 'Mardini şov' adlı programında kutladı.



Yakın sanatçı arkadaşı Ceylan'ın konuk olduğu programda 40. yaş gününü kutlayan Berdan Mardini'ye büyük sürprizler yapıldı. Ceylan'la, birlikte Türkçe ve Kürtçe türküler okuyan Berdan Mardini'ye ilk sürprizi eşi Fatoş hanım ve çocukları Ezmira ve Miran stüdyoya gelerek yaptı. Kendi maketinden hazırlanan pastayı kesen Berdan Mardini'ye en büyük sürpriz yine canlı yayın sırasında yapıldı.

Mardini'ye özel olarak kebap ve çiğ köfte hazırlanıldı. Stüdyoda ilk kez kebap ve çiğköfteli program yapan Berdan Mardini eşi Fatoş hanımla da düet yaptı. Berdan Mardini, sanatçı arkadaşı Ceylan ve eşine sürprizlerinden dolayı teşekkür ederek, "Canlı yayında ilk kez kebap yaptılar benim için gerçekten değişik bir doğumgünü kutlaması oldu. Şaşırdım. Yeni yaşımda sağlık, huzur, mutluluk dilediğini" belirtti.