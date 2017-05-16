Karıkoca günlüğünde buluştular

İlk oyunlarını izleyenlerle buluşturan Ruberu Tiyatro herkesin bildiği ama yüzleşmekten kaçtığı sırları yeni oyunlarında konu etti. Aşkla başlayan evliliklerde hayatın sırlarını birlikte keşfetmek varken, neden kendi yalnızlıklarımız içinde kaybolup gidiyoruz? Neden birbirimize ulaşamıyoruz? Neden bencilliklerimizden vazgeçemiyoruz? gibi sorular ve daha nicelerini, yüzyüze gelip birlikte sormaya davet eden Ruberu tiyatro ekibinin oyunu 17 Mayıs ve 27 Mayıs'da Beyoğlu Maya'da sahne alacak. Yavuz Özkan'ın yazdığı, Yıldırım Fikret Urag'ın yönettiği Herkesin Bildiği Sırlar isimli tiyatro oyununda Ebru Unurtan ve Mert Tanık rol alıyor. 1 saat 45 dakikalık tiyatro oyununda dram ve komedinin hakimiyetinde keyifli bir yolculuk sizi bekliyor.

Konu:

Büyük umutlarla başlayan sonrada yokuşta freni patlayan bir araba gibi kayıp giden ve olmadık yerlere toslayan bir evlilik ilişkisinde ki iç hesaplaşmayı konu alıyor. Ayrılmaya karar vermiş kadın ve erkeğin birlikte geçirdikleri son gecelerinde ilişkileri ve kendileriyle ilgili yüzleşmeleri kısa zamanda birbirlerini yargılamaya dönüşür. Sekiz yıllık evliliğin sonunda adam artık kadın için hayatının en güzel yıllarını çar çur etmiş, boktan bir herif. Kadın ise adamın hayallerinin, ütopyalarının içine etmiş, çapsız bir aptaldır. İki kişilik yolculuklarda yaşanan bilinen sıradanlıkların kaçınılmaz sonu olan tükenişlerden kurtulmanın tek yolu erkek kahramanın bir diyaloğunda vurgulanıyor. ‘’Hayatımı hayatlarımızı düşünüyorum sevgilim, aşık olmak gözlerin içine bakmak sabah akşam sevişmek yetmiyor, yetmiyor. Hayatın sırrını keşfetmeliyiz, başka çaremiz yok.’’ diyor oyunu hakkında yazarımız Yavuz Özkan. İletişimin önüne kendine engel koyan herkesin kendini bulduğu, kendinden kaçtığı, kendine yakalandı bir Karıkoca günlüğü, herkesin bildiği Sırlar.