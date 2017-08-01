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Kanatsız Kuş Gizem
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Kanatsız Kuş Gizem

ATV’de yayınlanan ‘Kanatsız Kuşlar’ dizisinin Cemre'si Gizem Güneş oyunculuk hakkında konuştu

Kanatsız Kuş Gizem

ATV’de yayınlanan ‘Kanatsız Kuşlar’ dizisinin Cemre'si Gizem Güneş oyunculuk hakkında konuştu

01 Ağustos 2017 Salı 18:42
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Kanatsız Kuş Gizem

ATV’de yayınlanan Kanatsız Kuşlar’ dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Gizem Güneş samimi itiraflarda bulundu.

İSTANBUL-  21 yaşında ve Marmara Üniversitesi'nde Fransızca Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan Gizem, "İngilizce’nin haricinde bu sıralar Almanca da öğrenmeye başladım. Küçüklüğümden beri oyunculuk ve dans, hayatımda önemli bir yer kaplıyor. Bu yüzden bu zamana kadar çeşitli eğitimler aldım. İTÜ konservatuvar kursunda dört sene klasik bale eğitimi aldım. Daha sonra güzel sanatlar oyuncuları adında bir müzikal ekibine katıldım. Orada iki yıl boyunca müzikal oyunculuğu ve modern dans eğitimi aldım. Aynı zamanda Üç Çocuk Müzikali’nde başrol oynadım. İlk reklamımı 5 yaşında çektim. İlk dizi projem Binbir Gece oldu. Daha sonra Her Şey Yolunda Merkez ve İçimdeki Fırtına dizilerinde rol aldım. Şimdi ise Kanatsız Kuşlar’da Cemre karakterini canlandırıyorum" dedi.

"Cemre, çok dişli bir karakter" 

Cemre'nin çok dişi olduğunu belirten Gizem, "Büyük hayalleri olan bulunduğu durumdan hoşlanmayan, her zaman daha iyisini isteyen genç bir kız. İsyankar yapısına rağmen ailesine bir tehlike geldiği anda onlara kol kanat geriyor. Oynaması çok keyifli diyebilirim." şeklinde konuştu. 

Yakaladığı başarıyı beklediğini açıklayan genç oyuncu, "Yazın genelde eğlenceli diziler yapılıyor. Fakat bizim dizimiz dram ağırlıklı. Ve Türk insanını bu noktada kendine çekti. Dizide yaşananlar da hayatın içinden, bu yüzden insanlara samimi geldi." diyerek set hakkına; "Sette çok güzel vakit geçiriyorum ekiple kimyalarımız uyuştu. Çok eğlenceli bir set ortamı var. Set aralarında yapacak birçok şey buluyoruz. Mesela masa tenisi oynuyoruz.Hatta ben sette olmayı o kadar çok seviyorum ki, uzun bir set aram varken reji asistanlığı yapıp, kamera kullanmayı bile öğrendim." ekledi. 

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
Kanatsız Kuşlar’ATV’Gizem GüneşCemre
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