Kadir İnanır'a “Onur Ödülü"

Merkez Palandöken ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Kadir İnanır, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Eyüp Tavlaşoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Vali yardımcıları Özgür Arslan ile Mehmet Gök, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Rıza Kılıçhan, Dadaş Film Festival Komite Başkanı Nil Gürpınar ve çok sayıda İran ve Türk sanatçı katıldı. Onur ödülü öncesi, İranlı sanatçı Hafez Ahmadi'nin hazırladığı 'İran Film ve Fotoğraf' sergisi ile Vadullah Taş tarafından hazırlanan Kadir İnanır'ın oynadığı filmlerin afiş sergisinin açılışını yapıldı.

Serginin ardından salonda düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Dadaş Film Festival Komite Başkanı Nil Gürpınar, düzenlenen festival için bu yıl tema olarak çocuk haklarını belirlediklerini, çocuk haklarının ne kadar önemli olduğunu ve onların haklarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Festivalin uluslararası bölümünde İran sinema ve kültürünü, sinemacılarla ve Erzurum halkıyla buluşturmak istediklerini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Rıza Kılıçhan da İran Film Haftası'nın Erzurum'da gerçekleştirilmesinin büyük bir şeref olduğunu belirterek, bu programın tüm kurum ve kuruluşların yardımıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Konukların alkışlarıyla sahneye gelen Kadir İnanır, birçok kurum ve kuruluş tarafından plaket ve hediye yağmuruna tutuldu. Gördüğü ilgi karşısında büyük moral bulan Kadir İnanır, "Erzurum'u belki ülkemizi, dünyanın en zengin ülkesi yapsak, dolarlar eurolar ceplerimizden yerlere dökülse, bize bir tek soru sorarlar. 'Sizin sanat ve kültürünüz nerede?' diye. Onu ihmal etmeyeceğiz. Ona sahip çıkacağız, çünkü var olan bir gerçek var. İşte eğitim kurumlarımızda bir yabancı geldiği zaman ülkemizi tanıtırken, kültür ve sanatımızla övünerek tarihi eserlerimizle övünerek, onları üreten sanatçılar, onları koruyan yöneticilerle övünüyorsak... Sanatı ihmal etmemeliyiz. Biz bir sanat toplumu olmalıyız önce. Yani bir ev düşünün bir baba bir anne ve üç de çocuk. Biz de 14 kardeş var. Başkanımız merak etmesin ben 14 kardeşin en küçüğüyüm. Şimdi birisi plastik sanatlarla ilgileniyor, çocuklarından birisi sinemayla, birisi tiyatroyla ilgileniyor. Anne resim yapıyor, baba kanun çalıyor o evde. Düşünebiliyor musunuz? Asla hiçbir kötülük o kapıdan içeriye giremez, kötü bir düşünce de giremez. Karanlık hiçbir ışık karanlık hiçbir fotoğraf o evde olamaz. Gelin bunu mahallere, kasabaya, vilayete ve koca bir dünyaya yayalım. Bakın bütün sıkıntılarımıza bütün dertlerimize rağmen bu memlekette her taraf gül kokar" dedi. Konuşmaların ardından Erzurum Vali Yardımcısı Özgür Arslan, sanatçı Kadir İnanır'a onur ödülünü verdi. Gece İran sinemasının bol ödüllü Yönetmen Asghar Farhadi'nin 'Bir Ayrılık' filmi ile sona erdi.



