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Kadir İnanır trafik kazası geçirdi

Trabzon'un Arsin ilçesinde Kadir İnanır'ın da içinde bulunduğu panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı.

Kadir İnanır trafik kazası geçirdi

Trabzon'un Arsin ilçesinde Kadir İnanır'ın da içinde bulunduğu panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 16:18
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Kadir İnanır trafik kazası geçirdi

TRABZON 

Arsin'den Trabzon yönüne giden, Kadir İnanır'ın da içinde bulunduğu sürücüsü henüz belirlenemeyen, üzerinde ''Elveda Katya set ekibi'' yazılı 61 TN 077 plakalı panelvan minibüs, aynı yöne seyreden Halil Arduç'un kullandığı 61 TU 858 plakalı otomobile Karadeniz Sahil Yolu Arsin ilçesi çıkışında arkadan çarpıştı. 
Kazada, panelvan minibüsün arka koltuğunda oturduğu öğrenilen Kadir İnanır ile çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Halil Arduç ve eşi hafif yaralandı. Bacağında sıyrık meydana gelen İnanır, kaza yerine giden sağlık ekibince hastaneye götürülmeyi reddetti. Otomobil sürücüsü ile eşinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 08:19
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKadir İnanır
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