Justin Bieber'den foto muhabirine saldırı

LOS ANGELES - Polis sözcüsü Robert Wiard, foto muhabirinin şarkıcı Justin Bieber ve aktris Selena Gomez'in bir alışveriş merkezinde fotoğraflarını çekmek istediğini ve ardından tarafların kavgaya karıştıklarını kaydetti.
Bieber'in kavgadan sonra, polis gelmeden olay yerinden ayrıldığını belirten polis, müfettişlerin genç yıldız ve diğer tanıkların ifadesini alacağını bildirdi.
Kimliği açıklanmayan 30 yaşındaki foto muhabirinin kavgadan sonra yardım çağırdığı ve göğüs ağrısından şikayet ettiği belirtildi. Foto muhabirinin hastanede kısa bir süre tedavi gördüğü kaydedildi.
AA
Son Güncelleme: 30.05.2012 06:16