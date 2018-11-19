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İzmirli Pınar, Dünya Kraliçesi seçildi...

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

İzmirli Pınar, Dünya Kraliçesi seçildi...

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:56
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İzmirli Pınar, Dünya Kraliçesi seçildi...

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çin’de yapılan Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışmasında

İZMİRLİ PINAR 1. SEÇİLDİ

Pınar Tartan Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 30'uncu Miss Model of the Word Yarışması'nda birbirinden iddialı 65 ülkenin kızlarını geride bırakarak Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi.

Miss Turkey 2017 yarışmasında 2. Seçildikten sonra bu yıl Çin’de yapılan 30. Miss Model of the World yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İzmirli güzel Pınar Tartan Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi. Çin basınının büyük ilgi gösterdiği yarışmada 65 ülkenin kızlarını geride bırakan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Pınar Tartan yarışmanın finalinde ipi göğüsleyerek, tacın sahibi oldu.
Yarışmada Kongo güzeli 2'nci, Uruguay güzeli 3'üncü, Polonya güzeli 4'üncü olurken, Çin güzeli de 5'inci oldu.

Pınar Tartan'ı ilk kutlayan Miss Model of The World Turkey Direktörü ve Jüri üyesi Barbaros Yüksel çekmiş olduğu fotoğrafı anında sosyal medya hesaplarında paylaşarak Çin’de yapılan 30. Miss Model of the World’un birincisi Türkiye oldu. Kraliçe Pınar Tartan ile gurur duyuyoruz. diyerek haberi Türkiye ye müjdeledi.

183 boyunda ki Pınar Tartan 21 yaşında olup, iyi derecede İngilizce biliyor ve piyano çalıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Pınar Tartan30. Miss Model Of The WorldDünya Mankenler Kraliçesi
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