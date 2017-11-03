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İzmir’de Aysun Kaya Rüzgarı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

İzmir’de Aysun Kaya Rüzgarı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

03 Kasım 2017 Cuma 16:55
18 Okunma
İzmir’de Aysun Kaya Rüzgarı

İZMİR / AZİZ KARATAŞ

Fantezi müziğin başarılı yorumcusu Aysun Kaya önceki gün İzmir Ödemiş'te verdiği konserle sevenlerini büyüledi. Son dönemlerde yaptığı güzel projelerle adından sıkça söz ettiren sevilen yorumcu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Bitki Fuarları Galasında sahne aldı. İzmir Ödemiş’teki konserinde sevenlerine müzik ziyafeti çeken Aysun Kaya, Jadore imzalı sahne kostümü ve şıklığıyla da göz doldurdu. Dilek Acar Özdemir'in üstlendiği organizasyon'da Aysun Kaya'ya sahnede el işlemeli özel bir kolye armağan edildi. Aysun Kaya, konserin ertesi günü Radyo Remix’e konuk oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
Aysun KayaBitki Fuarları Galası
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