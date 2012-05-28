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İstanbul ünlüleri ağırlayacak

Madonna, Stevie Wonder, Enrico Macias, Chris de Burgh ve Tony Bennett gibi bir çok ünlü sanatçı yaz aylarında İstanbul'un konuğu olacak.

İstanbul ünlüleri ağırlayacak

Madonna, Stevie Wonder, Enrico Macias, Chris de Burgh ve Tony Bennett gibi bir çok ünlü sanatçı yaz aylarında İstanbul'un konuğu olacak.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 12:53
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İstanbul ünlüleri ağırlayacak

Madonna, 2012 dünya turnesi kapsamında 19 yıl aradan sonra 7 Haziran'da İstanbul'da Türk Telekom Arena'da konser verecek. Londra, Paris, Berlin dahil 26 Avrupa şehrinde gerçekleşecek Avrupa konserlerinin ilk ayağı, 7 Haziran'da İstanbul'da başlayacak.
Eşsiz boğaz manzarasıyla dünyanın en güzel gösteri merkezlerinden biri olan Turkcell Kuruçeşme Arena, bu sene de yerli ve yabancı bir çok yıldızı ağırlayacak. Son 10 yılın en başarılı neo-soul, r&b ve pop vokallerinden Grammy ödüllü Macy Gray de 4 Haziran'da konser verecek.
Müzik dünyasının kadife sesli efsanesi, 1965'ten bu yana 100 milyonu aşkın albüm satışı ile müzik tarihinde yerini alan gerçek adı Sir Thomas John Woodward olan Galler asıllı Tom Jones, 26 Haziran'da konser verecek.
Grammy ödüllü, yeni nesil divalardan biri olarak nitelendirilen Jill Scott, 17 Temmuz'da, son yılların en heyecan verici ve eklektik gruplarından Beirut 21 Eylül'de sahne alacak.
Büyük usta Enrico Macias, 50. sanat yılı konserleri kapsamında 25 Temmuz'da Turkcell Kuruçeşme Arena'da konser verecek.
4 yıl üst üste ''En iyi erkek rock vokal performansı'' dalında Grammy kazanan ve dünya çapında 20 milyon albüm satışına ulaşan Lenny Kravitz, 4 Ekim'de konser verecek.
Büyüleyici sesi ve yüksek sahne performansıyla Arap dünyasının son yıllardaki en büyük yıldızlarından Nancy Ajram, İstanbul Shopping Fest kutlamaları kapsamında 27 Haziran'da konser verecek.
Küçükçiftlik Park'ta 10 Temmuz'da İngiliz şarkıcı Chris de Burgh, 17 Temmuz'da da cazın yaşayan efsanesi Tony Bennett konser verecek.
7 Grammy ödüllü, multi-platinum sahibi ve tarihteki en başarılı rock gruplarının arasında gösterilen Red Hot Chili Peppers, 8 Eylül Cumartesi akşamı Santral İstanbul'da konser verecek. Bugüne kadar 60 milyonun üzerinde albüm satışına imza atan grup, rock, punk ve funk üçlemesinden oluşturdukları eşsiz sound ile kategorilerinden sıyrılmayı başardı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın, 40. yaşında ağırlayacağı konuklar arasında bulunan, popüler müziğin büyük ismi Stevie Wonder, Garanti Bankası'nın ''Garanti Caz Yeşili'' etkinlikleri kapsamında, İstanbul'daki ilk konserini 14 Eylül Cuma günü Santralistanbul'da verecek.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 04:53
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ünlüleri Ağırlayacak
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