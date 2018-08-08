İsmail YK'nın YENİ ALBÜMÜ "TANSİYON"

Şimdiye kadar yapmış olduğu albümleriyle de satış rekorları kıran ve gençlerin fenomeni haline gelen İsmail YK MUSICOM prodüksiyon etiketiyle çıkardığı Tansiyon albümünü sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Tarzı ,dansı ve yaptığı sahne şovlarıyla da milyonların gönlüne taht kuran İsmail YK 2 (iki) yıl aradan sonra yaptığı Tansiyon adlı albümü ile yine çok konuşulacak.

Albümde toplam da 11 şarkıya yer verilmiştir. Sözü müziği ve aranjesi kendisine ait olan toplamda 10 ve birde çok değerli sanatçımız olan İzzet Altunmeşe'nin daha önceden seslendirdiği ve sözü müziği İzzet Altunmeşe 'e ait olan ''Kibarım'' adlı parçaya yer verilmiştir.

Başarılı sanatçı Tansiyon adlı albümüyle yeniden hayranlarıyla beraber olmanın heyecanını yaşıyor.

Yeni çalışması tansiyon video klibi dijital platform ve müzik kanallarında oldukça beğeni yakaladı.1 haftada yaklaşık 5.000.000 milyon görüntülenme alan video klip oldukça sevildi.

HABER: DİLEK KÖROĞLU