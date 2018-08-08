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İsmail YK'nın YENİ ALBÜMÜ "TANSİYON"

Türk Pop Müziğinin fenomeni ve her zaman dillere marş olan hit şarkılara imza atan İSMAİL YK yepyeni albüm çalışması Tansiyon 'nu sevenlerine sundu.

İsmail YK'nın YENİ ALBÜMÜ "TANSİYON"

Türk Pop Müziğinin fenomeni ve her zaman dillere marş olan hit şarkılara imza atan İSMAİL YK yepyeni albüm çalışması Tansiyon 'nu sevenlerine sundu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:29
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İsmail YK'nın YENİ ALBÜMÜ "TANSİYON"

Şimdiye kadar yapmış olduğu  albümleriyle  de satış rekorları kıran ve gençlerin fenomeni haline gelen İsmail YK  MUSICOM prodüksiyon etiketiyle  çıkardığı Tansiyon  albümünü  sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Tarzı ,dansı ve yaptığı sahne şovlarıyla da milyonların gönlüne taht kuran İsmail YK 2 (iki)  yıl aradan sonra yaptığı Tansiyon  adlı albümü ile yine çok konuşulacak.

Albümde toplam da 11 şarkıya yer verilmiştir. Sözü  müziği ve aranjesi kendisine ait olan toplamda 10  ve birde çok değerli sanatçımız olan  İzzet Altunmeşe'nin daha önceden seslendirdiği ve sözü müziği İzzet Altunmeşe 'e  ait olan   ''Kibarım'' adlı parçaya yer verilmiştir.

Başarılı sanatçı Tansiyon  adlı albümüyle  yeniden hayranlarıyla beraber olmanın heyecanını yaşıyor.

Yeni çalışması tansiyon video klibi dijital platform ve müzik kanallarında oldukça beğeni yakaladı.1 haftada yaklaşık 5.000.000 milyon görüntülenme alan video klip oldukça sevildi.

HABER: DİLEK KÖROĞLU

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Anahtar Kelimeler:
İsmail YK MUSICOMİsmail YK
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