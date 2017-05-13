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Irmak “İyi Hisset"ti

Irmak Ünal Cevahir AVM'deki “İyi Hisset!” etkinliklerine katıldı

Irmak “İyi Hisset"ti

Irmak Ünal Cevahir AVM'deki “İyi Hisset!” etkinliklerine katıldı

13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:31
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Irmak “İyi Hisset"ti

İstanbul Cevahir AVM’in “Kendini keşfet, öğren, sev, şımart; mutlu et, mutlu kal” gibi kalbî, ruhani, dünyevi, bedeni ve hayati mottolardan yola çıkarak, düzenlediği “İyi Hisset!” etkinliklerini Irmak Ünal ziyaret etti.

Ziyarete oğlu Vadi ile katılan güzel, “Anneme Çiçek Buketi” atölyesine giderek annesi Sabiş Tarhan’a bir buket çiçek hazırladı. Üvey annesi Türkan Şoray’a da çiçek alıp almayacağı sorulduğunda ise “Yağmur benim kardeşim, Yağmur’un annesi benim de annem sayılır. Anneme duyduğum saygıyı ve sevgiyi aynı şekilde Türkan hanıma da duyuyorum. Ona da çiçek yapacağım tabi ki” dedi. 

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
“İyi Hisset!Cevahir AVMIrmak Ünal
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