Irmak “İyi Hisset"ti

İstanbul Cevahir AVM’in “Kendini keşfet, öğren, sev, şımart; mutlu et, mutlu kal” gibi kalbî, ruhani, dünyevi, bedeni ve hayati mottolardan yola çıkarak, düzenlediği “İyi Hisset!” etkinliklerini Irmak Ünal ziyaret etti.

Ziyarete oğlu Vadi ile katılan güzel, “Anneme Çiçek Buketi” atölyesine giderek annesi Sabiş Tarhan’a bir buket çiçek hazırladı. Üvey annesi Türkan Şoray’a da çiçek alıp almayacağı sorulduğunda ise “Yağmur benim kardeşim, Yağmur’un annesi benim de annem sayılır. Anneme duyduğum saygıyı ve sevgiyi aynı şekilde Türkan hanıma da duyuyorum. Ona da çiçek yapacağım tabi ki” dedi.

Haber: Elif Günay