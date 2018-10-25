Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93113
ALTIN
223.725
DOLAR
5.6416
STERLİN
7.2668
EURO
6.4409
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi...
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin...
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu:...
Hakkari'de terör operasyonu
Hakkari'de terör operasyonu

‘İnfaz’ yayınlandı...

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız…

‘İnfaz’ yayınlandı...

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız…

25 Ekim 2018 Perşembe 15:52
0 Okunma
‘İnfaz’ yayınlandı...

Haber: Dilek Köroğlu


Hırsız, Aşka İsyan, Kusursuz gibi hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren İbrahim Aktolon, kendine ait iki şarkının da yer aldığı maxi single  albümünü yayınladı…

Maxi single’da ‘İnfaz’, ‘Oyun Bitti’, ‘Sebebim Olma Gel’ isimli üç şarkı yer alıyor.

Oyun Bitti ve Sebebim Olma  Gel’in Söz-Müzik ve düzenlemesi İbrahim Aktolon imzası taşıyor.

Söz ve müziği  kuzeni Arif Altunkaya’ya, düzenlemesi ise Emre Moğolkoç’a ait çıkış şarkısı olan İnfaz’a Emre Abi yönetmenliğin de iki günde sabaha karşı  klip çekildi.

Klibin konusu ise kısaca; iyi niyetinden ihanet görmüş  bir insanın yalnızlığa olan sitemini ve sonrasında hayata karşı dik duruşunu anlatıyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İnfazHırsızAşka İsyanKusursuzİbrahim AktolonOyun BittiSebebim Olma Gel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patron teftişte...
Patron teftişte...
İki Kuzenden Sürpriz Single
İki Kuzenden Sürpriz Single
Harun Ateş ile "Ayrılmalıyız"
Harun Ateş ile "Ayrılmalıyız"
Çocuk korosu ile sahneye çıktı
Çocuk korosu ile sahneye çıktı
BABA MİRASI SİNGLE
BABA MİRASI SİNGLE
SELÇUK KILIÇ başrol için el sıkıştı
SELÇUK KILIÇ başrol için el sıkıştı
Mert Özgüven’den yeni single
Mert Özgüven’den yeni single
Yüzbaşıydı doktor oldu
Yüzbaşıydı doktor oldu
Selçuk Kılıç Söz Dizisinde
Selçuk Kılıç Söz Dizisinde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ