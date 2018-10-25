‘İnfaz’ yayınlandı...

Haber: Dilek Köroğlu



Hırsız, Aşka İsyan, Kusursuz gibi hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren İbrahim Aktolon, kendine ait iki şarkının da yer aldığı maxi single albümünü yayınladı…



Maxi single’da ‘İnfaz’, ‘Oyun Bitti’, ‘Sebebim Olma Gel’ isimli üç şarkı yer alıyor.



Oyun Bitti ve Sebebim Olma Gel’in Söz-Müzik ve düzenlemesi İbrahim Aktolon imzası taşıyor.



Söz ve müziği kuzeni Arif Altunkaya’ya, düzenlemesi ise Emre Moğolkoç’a ait çıkış şarkısı olan İnfaz’a Emre Abi yönetmenliğin de iki günde sabaha karşı klip çekildi.



Klibin konusu ise kısaca; iyi niyetinden ihanet görmüş bir insanın yalnızlığa olan sitemini ve sonrasında hayata karşı dik duruşunu anlatıyor.