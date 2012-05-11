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İnanır setlere geri dönüyor

Mart ayında önce bel fıtığı ameliyatı geçiren 2 gün sonra da akciğerlerinden tümör alınan Türk sinemasının efsanevi aktörü Kadir İnanır, setlere dönüyor

İnanır setlere geri dönüyor

Mart ayında önce bel fıtığı ameliyatı geçiren 2 gün sonra da akciğerlerinden tümör alınan Türk sinemasının efsanevi aktörü Kadir İnanır, setlere dönüyor

11 Mayıs 2012 Cuma 09:39
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İnanır setlere geri dönüyor
İnanır, memleketi Trabzon’un yanı sıra Batum’da da çekilecek olan Ahmet Sönmez’in Türk - Rus ortak yapımı “Elveda Katya” isimli sinema filminde Caner Cindoruk, Rüçhan Çalışkur ve Rusya’nın en önemli kadın oyuncularından Anna Andrusenko, Ekatarina Malikova ile Elena Polyanskaya rol alacak.  Baba memleketi Sonbaharda seyirciyle buluşacak olan, 1 milyon TL bütçeli filmde Rus bir kızı olan Yunus isimli Trabzonlu bir denizciyi canlandıran Kadir İnanır, “Trabzon babamın memleketi. Ben yıllar boyunca Doğu ve Güneydoğu’nun sorunlarıyla ilgili filmler çekerken Karadeniz’i ihmal ettim. Oradan bana büyük baskılar vardı ‘Bir defa gelip babanın memleketinde film çekmedin’ diye. Şimdi filmlerin en iyisini çekmeye gidiyoruz” dedi.
Son Güncelleme: 11.05.2012 01:52
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