İlyas sevenleriyle...

ANTALYA- Banu Noyan organizasyonuyla düzenlenen imza günü ve mini konser etkinlikleriyle Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan İlyas Yalçıntaş, Antalyalı hayranlarından büyük ilgi gördü.

Sabahın erken saatlerinde AVM önünde kuyruk oluşturan İlyas Yalçıntaş hayranları, ünlü şarkıcıyı alkış yağmuruna tuttu.

Antalya Migros AVM'yi hınca hınç dolduran hayranlarının sorularını da tek tek yanıtlayan İlyas Yalçıntaş, mini konserinde bir sürpriz yaparak İbrahim Tatlıses'in 'Seni Sana Bırakmam' ve Emrah'ın 'Unutabilsem' şarkılarını da seslendirdi.

Şarkılarının tamamında canlı performans sergileyen Yalçıntaş, "Burada kayıttan şarkı dinletip sadece ağzımı oynatmak size hakaret olur. Sesim kısık da olsa, detone de olsam fark etmez. Müzik canlı dinlenildiğinde güzeldir. Playback yapmıyorum, asla da yapmam. Playback yapmanın insanları kandırmak olduğunu düşünüyorum. Playback yapan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum" açıklamasında bulundu.

Çocukluğunda Emrah'ı dinlemekten büyük keyif aldığını söyleyen söyleyen Yalçıntaş, "Sezen Aksu ve Fatih Erkoç çok sevdiğim müzisyenler. Bir de çocukluğumda Emrah'ı çok dinlerdim. İbrahim Tatlıses ile aynı sahnede olmayı çok isterdim" dedi.

Şarkılarıyla 2016'nın en çok dinlenen ismi olan ve listelerde zirveye oturan İlyas Yalçıntaş, "Çok kıskananım oldu ancak biliyorum ki bu kıskançlıklar hiç bitmeyecek. Kıskansalar da ben hep zirvede olacağım. 16 yaşımdan beri müzikle yatıp müzikle kalkıyorum. Bugünlere gelmek için çok çalıştım. 10 yıldır sabahlara kadar sahne aldım. Bulunduğum yere tırnaklarımla kazıyarak geldim" diyerek rakiplerine meydan okudu.

Haber: Elif Günay